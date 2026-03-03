Partido Verde descarta ruptura de alianza; espera texto de reforma electoral antes de definir postura

El senador Manuel Velasco Coello, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República, advirtió este martes que su partido no definirá una postura formal sobre la reforma electoral que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hasta no contar con el texto de la iniciativa.

Pese a las dudas sobre la cohesión, Velasco enfatizó que la alianza con Morena no se encuentra en riesgo de ruptura , aunque esa decisión, aclaró, le corresponde exclusivamente a la dirigencia nacional.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, reiteró en múltiples ocasiones que la bancada aguarda la llegada formal de la propuesta legislativa, ya sea al Senado o a la Cámara de Diputados.

“ Vamos a esperar a que la iniciativa llegue aquí al Senado de la República o a Cámara de Diputados y, ya una vez que tengamos la iniciativa, vamos a analizarla con detenimiento”, declaró el exgobernador de Chiapas, quien precisó que el documento podría llegar este mismo día o el miércoles.

Velasco matiza respaldo a reforma electoral: “iniciativa sigue teniendo ajustes”

Velasco reconoció que, hasta este momento, el Partido Verde sólo cuenta con la información difundida por medios de comunicación, al tiempo que añadió: “No tengo la reforma, no sé los cambios que se le estén haciendo ni los ajustes que se le estén haciendo”.

Ante la insistencia de los reporteros sobre la probabilidad de que su partido respaldara la reforma electoral, tras haber mencionado el lunes un porcentaje de 90 a 95 por ciento, el senador matizó sus expresiones previas.

“De acuerdo a las pláticas que habíamos tenido, yo dije que en un 90 por ciento, sin embargo vemos que la iniciativa todavía sigue teniendo ajustes y por eso vamos a esperar”, afirmó.

Manuel Velasco descara riesgo de ruptura con Morena

Sobre la posibilidad de que la reforma pusiera en riesgo la alianza política de cara a 2027, Velasco fue categórico al descartar una fractura, aunque con la reserva de que ese pronunciamiento no es de su incumbencia.

“Nosotros no vemos riesgo de ruptura, pero eso no me corresponde a mí definirlo, le corresponde a la dirigencia nacional de mi partido” Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado



El legislador también fue interrogado sobre la posición del PVEM respecto a un posible recorte presupuestal a los partidos políticos, ante lo que prefirió mantenerse en reserva y remitir el asunto a la postura que emita el partido una vez recibida la reforma.

Descartó asimismo que el Gobierno Federal buscara cargar el costo político al Verde o al Partido del Trabajo en caso de un eventual rechazo a la propuesta presidencial.

Asimismo, aprovechó para recordar que su bancada participó activamente en el proceso de consulta . “Nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo, hicimos propuestas muy concretas a la comisión, a Pablo Gómez, en muchos temas para enriquecer la reforma”, señaló, expresando su expectativa de que dichas aportaciones hayan sido consideradas.

El coordinador del Verde valoró positivamente el debate generado por la iniciativa presidencial. “Yo creo que es positivo el debate que ha puesto sobre la mesa la Presidenta de México y donde todos hemos tenido la oportunidad de expresar nuestra opinión”, concluyó.

