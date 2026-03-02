‘Vamos a analizarla’: Partido Verde avala 95% de reforma electoral

Manuel Velasco Coello, coordinador del Partido Verde en el Senado de la República.

No aclaran con qué está en desacuerdo

El coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, reveló que su bancada coincide en casi la totalidad de la iniciativa de reforma electoral que el Gobierno Federal presentará este 2 de marzo, aunque se negó a precisar en qué puntos específicos mantienen reservas.

“Coincidimos con la mayor parte de la iniciativa, vamos a analizarla a detenimiento. De lo que hemos visto, en un 90 o un 95 por ciento de la iniciativa tenemos coincidencia ”, declaró el legislador ante medios de comunicación en los pasillos del Senado de la República.

“Vamos a analizarla a detenimiento”, insiste Manuel Velasco

Sin embargo, Velasco Coello se escudó en la falta del texto formal para eludir preguntas concretas sobre el porcentaje de desacuerdo. Ante la insistencia de los reporteros sobre qué contiene ese 5 o 10 por ciento restante, el senador repitió en múltiples ocasiones la misma respuesta: “Vamos a analizarla a detenimiento”.

“Ya que la tengamos, pues ya daremos una postura definitiva”, sostuvo, al explicar que la dirigencia nacional del PVEM y su coordinador en la Cámara de Diputados, Carlos Puente Salas, participarán en la revisión del documento.

El senador confirmó que la iniciativa aún no ha sido distribuida entre los legisladores y que el gobierno sigue afinando detalles del texto.

El área de mayor debate al interior del partido, admitió Velasco, ha sido la modificación de la elección de listas de plurinominales y su eliminación en el Senado .

