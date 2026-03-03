¿Quién es Jorge Yañez Polo y por qué detuvieron al contador de Emilio Lozoya?

Este 28 de febrero la Fiscalía general de la República (FGR) efectuó la aprehensión de Jorge Yañez Polo, quien fue señalado por defraudación fiscal efectuada entre 2014 y 2018.

Desde 2023 la FGR giró una orden de aprehensión en contra de Jorge Yañez Polo por presunta defraudación fiscal, pues este evadió el pago de Impuestos Sobre la Renta (ISR) equivalente a más de 28 millones de pesos entre 2014 y 2018.

De acuerdo con la FGR, Jorge “N” fue detenido debido a que el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero aportó las pruebas para poder vincular a proceso al contador.

Asimismo, de cuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el contador de Lozoya habría declarado un total de más de 34 millones de pesos por ingresos acumulables; sin embargo, una auditoría arrojó que sus ingresos superaban los 115 millones de pesos.

Policías federales ministeriales de #FGR, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jorge “N”, persona cercana a un ex director de @Pemex. De acuerdo con investigaciones, en sus declaraciones fiscales anuales, posiblemente causó un perjuicio al fisco federal por… pic.twitter.com/JB97651g46 — FGR México (@FGRMexico) March 3, 2026

¿Quién es Jorge Yañez Polo?

Jorge Yañez Polo era el contador de Emilio Lozoya, quien fungió como directos de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; y además, el contador también representaba legalmente una empresa de la que la exposa de Lozoya era accionista.

Yañez Polo se encontraba prófugo de la justicia desde septiembre del 2020, año en el que se le dictó prisión preventiva como medida cautelar; durante una audiencia inicial realizada por videoconferencia, ante posible riesgo de fuga del contador.

Las cuentas de Yañez Polo y de otros colaboradores y familiares de Lozoya Austin fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Jorge Yáñez Polo ı Foto: FGR

Además de esto, el contador Yañez Polo gestionaba las finanzas personales y las empresas de Emilio Lozoya Austin y su esposa, Marielle Helene Eckes, quien fue señalada por presunta triangulación de recursos que se relacionan con el caso Odebrecht y Altos Hornos de México (AMHSA).

En 2019 Jorge Yañez Polo interpuso un amparo directo de revisión ante el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que fue rechazado “por no reunir los requisitos de importancia y trascendencia.”

Este amparo de revisión fue interpuesto por Yañez Polo debido a que, en junio del 2018, la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó cancelar su registro como contador público.

Amparo de Jorge Yáñez Polo ı Foto: Captura de pantalla

