Sheinbaum envía este miércoles su reforma electoral a la Cámara de Diputados: Ignacio Mier

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, confirmo que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará este miércoles la reforma electoral a la Cámara de Diputados, tras una semana de aplazamiento y luego de realizar una revisión minuciosa y correcciones hasta el cierre de este martes.

“Mañana está en Cámara de Diputados” , se limitó a responder el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) al abandonar Palacio Nacional tras una reunión con la mandataria para revisar la propuesta.

Por separado, el coordinador de Morena la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que la reforma será presentada alrededor del mediodía de este 4 de marzo y se turnará a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral.

Tras la reunión para realizar los “toques finales” ajustes a la reforma electoral, Monreal descartó alguna “decisión apresurada” y que la iniciativa presidencial se vaya procesar por la vía rápida. Sostuvo que se encaminará un proceso de deliberación y amplio debate al respecto, según los acuerdos entre los coordinadores de las distintas bancadas.

“Tendremos un espacio de varios días para el dictamen, y luego tendremos la posibilidad de discutirlo, de deliberarlo, el contenido de esas iniciativas en el plazo que la Ley establece. No habrá fast track, no habrá ninguna decisión apresurada, sino lo que la ley señala y lo que acordemos los coordinadores en la junta de coordinación política a partir de mañana. Habrá un debate racional, civilizado, sensato, serio , sobre el contenido de la iniciativa presidencial", comentó a la prensa.

Aunque no aclaró cómo, Monreal señaló que no desaparecerá el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), aunque en conferencias y en la exposición del proyecto Sheinbaum defendió su desaparición. También aseguró que se conservará la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que “es fundamental para un órgano electoral del Estado mexicano”.

Consultado respecto a la falta de consenso entre Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), Monreal secundó lo dicho por la mandataria respecto a que ella habrá cumplido con su compromiso de presentar la reforma.

Independientemente del escenario, sostuvo que el grupo parlamentario de Morena respaldará la propuesta electoral que enviará la Presidenta.

“Morena se va a mover con principios y reconociendo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, no la vamos a dejar sola en una iniciativa tan importante para el país”, dijo.

