Sheinbaum publica en el DOF decreto de jornada laboral de 40 horas

Se publica en el DOF la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

Como había adelantado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este 3 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma en materia de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con un día de descanso obligatorio por seis días trabajados.

Ayer, durante su conferencia matutina, Sheinbaum informó que al menos 17 congresos estatales ratificaron la reforma, con lo que se cumplió el requisito constitucional para su declaratoria de validez por el Senado de la República y su publicación en el DOF.

La reforma modifica las fracciones IV y XI, del apartado A del artículo 123 de la Constitución, para establecer que “la jornada laboral será de cuarenta horas semanales en los términos que establezca la Ley”.

Las horas extras permitidas pasaron de nueve a doce semanales, que pueden distribuirse en hasta cuatro horas por el mismo número de días, mismas que serán pagadas con “un cien por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias”.

Si se supera ese límite de horas extras, la persona empleadora deberá pagar un 200 por ciento adicional sobre el salario de las horas ordinarias, es decir, un pago triple. El decreto también precisa que las personas menores de 18 años no podrán laborar tiempo extraordinario.

El decreto entró en vigor este mismo martes para poner en marcha la reducción gradual del número de horas trabajadas por semana a partir de 2027, sin disminución de sueldos, salarios o prestaciones para las y los trabajadores mexicanos.

Este 2026, la jornada se mantiene en 48 horas semanales, y el ajuste anual escalonado quedaría de la siguiente manera:

2027: 46 horas semanales

2028: 44 horas semanales

2029: 42 horas semanales

2030: 40 horas semanales

Más temprano, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, emitió la declaratoria de validez, y se precisaron las 23 legislaturas locales que ratificaron la reforma:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Ciudad de México

Chiapas

Colima

Guanajuato

Hidalgo

Estado de México

Michoacán

Morelos

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr