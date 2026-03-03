Sheinbaum publica en el DOF decreto de jornada laboral de 40 horas

Como había adelantado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este 3 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma en materia de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con un día de descanso obligatorio por seis días trabajados.
Ayer, durante su conferencia matutina, Sheinbaum informó que al menos 17 congresos estatales ratificaron la reforma, con lo que se cumplió el requisito constitucional para su declaratoria de validez por el Senado de la República y su publicación en el DOF.
La reforma modifica las fracciones IV y XI, del apartado A del artículo 123 de la Constitución, para establecer que “la jornada laboral será de cuarenta horas semanales en los términos que establezca la Ley”.
Diputados aprueban por unanimidad derecho a la desconexión digital
Las horas extras permitidas pasaron de nueve a doce semanales, que pueden distribuirse en hasta cuatro horas por el mismo número de días, mismas que serán pagadas con “un cien por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias”.
Si se supera ese límite de horas extras, la persona empleadora deberá pagar un 200 por ciento adicional sobre el salario de las horas ordinarias, es decir, un pago triple. El decreto también precisa que las personas menores de 18 años no podrán laborar tiempo extraordinario.
El decreto entró en vigor este mismo martes para poner en marcha la reducción gradual del número de horas trabajadas por semana a partir de 2027, sin disminución de sueldos, salarios o prestaciones para las y los trabajadores mexicanos.
Este 2026, la jornada se mantiene en 48 horas semanales, y el ajuste anual escalonado quedaría de la siguiente manera:
- 2027: 46 horas semanales
- 2028: 44 horas semanales
- 2029: 42 horas semanales
- 2030: 40 horas semanales
Más temprano, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, emitió la declaratoria de validez, y se precisaron las 23 legislaturas locales que ratificaron la reforma:
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Ciudad de México
- Chiapas
- Colima
- Guanajuato
- Hidalgo
- Estado de México
- Michoacán
- Morelos
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr