› Vuelven los clavados

Comentan que ha sido notable la gestión del Gobierno mexicano para hacer que la Copa del Mundo de Clavados regrese a la ciudad de Guadalajara, aun cuando ya se había cancelado a raíz de la incertidumbre por la violencia que se generó tras el operativo que terminó con el abatimiento de El Mencho. Esta hazaña fue descrita ayer por el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco: “México está seguro y, en el tema de clavados, hablamos con los países que van a participar. Por logística se tuvo que mover de fecha, pero lo seguiremos albergando”, dijo el exatleta al reiterar la postura de la administración federal del retorno a la normalidad. Pacheco, por cierto, no dejó de darse un poco de crédito al señalar que su experiencia como clavadista también influyó en este logro. Qué tal.

