Reforma electoral: escalan reticencia aliados; Morena, por convencerlos 1 a 1

Morena, por convencer uno a uno a petistas y verdes para avalar la enmienda

La bancada de Morena en el Senado acordó realizar trabajo de cabildeo personalizado, uno a uno, con legisladores de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), con el fin de lograr su respaldo a la reforma electoral.

Tras sostener este martes un encuentro privado, previo a la sesión del pleno, también acordaron la unidad de la bancada y el respaldo “sin regateos” de la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró Saúl Monreal Ávila.

20 senadores integran las bancadas del PVEM y el PT

“En Morena estamos, y hemos también platicado y decidido ir buscando a todos los amigos del Verde y del PT, aquel que no estuviera muy de acuerdo (…) hablarlo (con cada uno) y también con los coordinadores. Ya lo están haciendo, cabildeando, consensando. Porque todos hemos decidido, coincidido en que se debe aprobar esta reforma constitucional”, expuso.

Cuestionado en entrevista sobre si el partido votaría la iniciativa “a ciegas”, en referencia a los cambios de última hora introducidos al texto original, respondió que van a “dar el debate”.

“Hemos coincidido todos los senadores que vamos a analizarla con nuestros jurídicos, con nuestro personal, incluso del grupo parlamentario, para todas estas dudas que hubiera o pudiera haber, quitarlas”, explicó.

El Tip: la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, dijo que la continuidad de la coalición con PT y PVEM dependerá del respaldo legislativo a la iniciativa presidencial.

Reconoció que los aliados son indispensables para alcanzar la mayoría calificada en ambas cámaras. “Fuera fácil si, por ejemplo, en la Cámara de Diputados no se necesitara ni al Verde ni al PT, pero en los dos se requiere, para mayoría calificada, se requieren en las dos cámaras”.

En tanto, el senador Gerardo Fernández Noroña identificó dos nudos críticos que tienen detenida la adhesión de los aliados a la reforma electoral: el esquema de prerrogativas a los partidos políticos y el modelo de elección de los diputados plurinominales.

Sobre el primer punto, admitió que el debate gira en torno a cómo aplicarla de manera equitativa. El segundo se refiere a que 100 diputados de representación proporcional hagan campaña en una sola circunscripción que abarca varios estados.

“La primera circunscripción son seis estados: Baja California, Baja Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato. Imagínate, eso está complicado, ¿no?”, señaló, dejando ver que incluso dentro de Morena hay escepticismo sobre la viabilidad de ese modelo.

Reunión del grupo parlamentario de Morena en el Senado, encabezada por Ignacio Mier y Laura Itzel Castillo, ayer. ı Foto: Especial

Agregó que el coordinador parlamentario, Ignacio Mier, marcó el tono en el encuentro. El mensaje central que transmitió fue de unidad, inclusión y respeto a los aliados: “Que no los maltratemos, porque nos vamos a pelear bastante; difícil está el escenario mundial”.

Agregó que la unidad interna de Morena no está en duda. El reto, dijo, es convencer a quienes los acompañan en el bloque oficialista: “Queremos mantener la unidad, queremos mantener el gobierno, queremos mantener un camino exitoso que hemos tenido las 22 reformas constitucionales y la votación del PT y del Verde es indiscutible. Entendemos sus razones y vamos a tratar de llegar a un acuerdo”.

Al respecto, el senador Higinio Martínez confirmó que al interior de la reunión se abordó la necesidad de proteger la relación con sus socios parlamentarios: “Tenemos que cuidar a nuestros aliados, somos aliados de hace tiempo, queremos que sean aliados más adelante. No va a ser la reforma electoral la que propicie el derrumbe de esta coalición, esta reforma no va a destruir esta coalición”.

Ante la pregunta de si Morena estaría dispuesta a flexibilizar la iniciativa para incorporar las exigencias de sus aliados, reconoció que las negociaciones continúan a marchas forzadas.

“Todavía anoche (lunes), todavía en la mañana se está hablando para llegar a una iniciativa que propicie el voto de la coalición”, dijo, aunque advirtió que la decisión final dependerá del momento de la votación.

Mier descarta romper con aliados

Tania Gómez

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, descartó una ruptura con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), incluso si ambos votan en contra del dictamen de reforma electoral: “se vale disentir”.

“No va a haber ruptura. La alianza y la coalición se mantiene, porque desde el principio no engañamos a nadie, ni al pueblo de México”, afirmó, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que sus aliados rechacen partes del texto cuando llegue al Congreso.

Reconoció que el PVEM y el PT “son partidos que tienen vida propia, tienen su propia declaración de principios y sus propios estatutos que definen su actuar político”.

Al dejar en claro que la alianza seguirá en pie, aunque los socios no acompañen todos los contenidos de la iniciativa que modifica 30 artículos de la Constitución, Mier Velazco definió: “Nunca vamos a sacrificar lo más por lo menos”.

En entrevista, también aseguró que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no desaparecerá con la reforma electoral, lo cual representaría un cambio frente a los principales aspectos presentados la semana pasada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, respecto a lo que contendría la iniciativa: “El PREP se queda, así siempre se ha dicho que se va a quedar”.

Aclaró que la novedad es que se contempla que el cómputo distrital iniciará de manera simultánea con la llegada de los paquetes electorales a los consejos distritales, sin esperar hasta el miércoles posterior a la elección, y que dicho proceso tomará aproximadamente 72 horas.

Termina revisión de la electoral; corrigen plana

› Por Yulia Bonilla

La presentación de la reforma electoral ante el Congreso de la Unión se aplazó una noche más, debido a que la Presidenta Claudia Sheinbaum continuó con la revisión del proyecto para evitar “contradicciones”, tras identificar que se adicionaron cambios a artículos no relacionados con la materia electoral.

Y en medio de la búsqueda de un consenso que aún no se tiene asegurado ni con los aliados de Morena, para aprobar la enmienda, subrayó que sus propuestas para modificar la manera en que se eligen a las candidaturas plurinominales y el recorte presupuestal a partidos y autoridades electorales no son temas negociables porque ambas fueron peticiones expresadas por la ciudadanía.

El Dato: EL líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que no pierde la esperanza de convencer al PT y al PVEM de acompañar la propuesta de la Presidenta.

“Hay dos cosas que estamos planteando que para mí pues no son negociables, porque es lo que la gente me ha pedido desde hace tiempo, y es que no haya listas de plurinominales decididas por las cúpulas de los partidos políticos. Dos, que no cueste tanto, que los diputados locales no ganen tanto. Ésas son las dos principales”, dijo en conferencia.

Mencionó que no sólo los aliados de Morena se oponen a ambos puntos, sino también el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, “entonces, por eso digo: yo la voy a presentar, si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente”.

Cuestionada sobre si PT y PVEM aún son confiables para mantener la alianza rumbo a las próximas elecciones, la Presidenta comentó que esto es un asunto que deberá de atender Morena.

“Ya que Morena, porque ya no me toca a mí, decida cómo va de aliado con el Verde y con el PT en la elección del 27. Que pueden seguir siendo aliados los tres partidos. Pero en lo que yo me comprometí, que es uno de mis 100 puntos de compromiso con el pueblo de México dije: ‘reforma electoral donde no haya pluris, no haya nepotismo, no haya reelección y que disminuyan los costos’. Entonces, nepotismo y no reelección ya se aprobó para el 2030 y los otros dos los presento. Y ya que decidan en el Congreso”, dijo la mandataria.

En el marco de la revisión de la reforma, explicó que aún se encontraba ajustando la redacción del proyecto, debido a que encontró modificaciones que consideró innecesarias.

Expuso que dichos cambios están relacionados con la regulación de inteligencia artificial en las campañas, respecto de lo cual el equipo redactor incorporó cambios a otros artículos que llevarían a regular todo el contenido en las redes sociales.

“De esto que decíamos de que si se usa inteligencia artificial en una campaña, pues tiene que decir en grande ‘inteligencia artificial’. Entonces lo plantearon que se regulara en otro artículo que no era con lo electoral. Ahí yo ya no estuve de acuerdo, porque entonces parece que estamos regulando todas las publicaciones en las redes sociales. Y ése es otro tema, no es lo electoral”, dijo.

Anoche, la mandataria mantuvo una nueva reunión con los coordinadores de las bancadas de Morena en las cámaras del Congreso de la Unión: el senador Ignacio Mier y el diputado Ricardo Monreal, así como los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral: su presidente, Pablo Gómez, y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, entre otros funcionarios.

A su llegada, Monreal puso en duda la permanencia del plan para eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), al asegurar que la mandataria nunca pidió esto. Consultado sobre si se prevé la incorporación del desafuero de los legisladores, mencionó que éste será un asunto a legislar aparte.

“Es algo que comentó. No va a estar aquí, pero hay iniciativas ya en la cámara que están dictaminadas. Tres temas van a estar fuera, que pueden ser motivo de otras reformas más adelante: el desafuero o fuero constitucional, inmunidad procesal, técnicamente hablando.

“Y el tema de la revocación de mandato, que hay propuestas de cambiarlo a la fecha de elección del 2027 en lugar del 2028; la elección de el Poder Judicial, la mitad de jueces y magistrados, que podría también trasladarse al 28. Son propuestas, no iniciativas, pero que serán motivo de iniciativas probablemente, probablemente en los próximos días”, dijo.

A su salida, Monreal Ávila adelantó que el documento será presentado alrededor del mediodía de este miércoles ante la Cámara de Diputados, y negó que la reforma vaya a ser procesada en fast track.

PRI pide no presentar la iniciativa

Por Claudia Arellano

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, consideró que sería “prudente” no presentar la iniciativa de reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que no es el momento adecuado para discutir modificaciones al sistema electoral del país.

En entrevista con medios reiteró que espera que pese más la prudencia, se retire la iniciativa y se deje para un momento en el cual haya otros pesos y otras circunstancias en las dos cámaras, ya que “no es sano para el país debatir temas electorales en estos momentos, mucho menos si vienen desde el poder”.

El coordinador priista advirtió que una reforma electoral sin consensos podría incrementar la polarización política, por lo que insistió en que el país debería concentrarse en otros temas prioritarios como la seguridad y la economía.

Asimismo, Moreira cuestionó la complejidad técnica de la reforma electoral, al recordar que la legislación en esta materia se encuentra tanto en la Constitución como en diversas leyes secundarias.

Aliado en 4T sigue firme en rechazo a la reforma

› Por Claudia Arellano

Después de varias semanas de silencio en torno a la propuesta de reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador de los diputados del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que su bancada mantiene firme su rechazo al proyecto y advirtió que “no hay marcha atrás” en la postura asumida por su partido.

En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador michoacano fue enfático al señalar que su partido no acompañará una reforma que, desde su perspectiva, representa un retroceso democrático: “No hay forma. No vamos a aceptar un retroceso de la democracia”.

Sandoval Flores explicó que, pese a que se han sostenido diversas reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la posición del PT no ha cambiado, pues considera que la propuesta toca aspectos centrales del sistema político mexicano.

El Dato: La reforma de Sheinbaum plantea la desaparición de 32 senadores plurinominales, y que los 200 diputados “pluris” se designen con base en la votación nacional.

“No es un tema de listados —los plurinominales— ni de pesos y centavos —el financiamiento público a los partidos—; se toca el sistema político y eso no lo podemos permitir”, recalcó.

El coordinador parlamentario insistió en que no existe la necesidad de una reforma electoral profunda en este momento y sostuvo que su partido mantiene la postura de que el planteamiento presentado desde el Ejecutivo no genera coincidencias en sus puntos principales: “seguimos en lo dicho, no hay como para qué ir a una reforma tan profunda. Nosotros seguimos firmes en nuestra postura, somos de a de veras”.

El legislador advirtió que la propuesta podría implicar riesgos para el sistema democrático al abrir la puerta a la conformación de un partido de Estado y afectar las acciones afirmativas que garantizan la representación de distintos sectores en el Congreso de la Unión.

“Si viene como se presentó, se cambia el sistema político y se termina con las acciones afirmativas”, afirmó.

Sandoval Flores aseguró que dentro del PT existe unidad en torno a esta postura y adelantó que los 49 legisladores del partido votarán en contra de la iniciativa en caso de que llegue al Congreso en los términos planteados: “Hay unidad. Los 49 de los 49 votarán en contra. No hay reversa”.

Finalmente, sostuvo que sin los votos del PT la reforma no podría alcanzar la mayoría necesaria para ser aprobada en el Congreso: “Es una cuestión aritmética”.

Reginaldo Sandoval recordó que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la oposición en el Congreso de la Unión logró frenar algunas iniciativas cuando fueron de manera unificada.

Los casos más sobresalientes fueron la impugnación a la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica y las modificaciones relacionadas con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, vinculadas con la Guardia Nacional (GN).

Además, los partidos opositores presentaron de manera conjunta 39 acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el objetivo de revertir diversas reformas impulsadas durante esa administración. Sin embargo, tras las elecciones federales de 2024, el equilibrio de fuerzas en el Congreso cambió de manera significativa.

De acuerdo con los partidos opositores, la nueva correlación parlamentaria —sumada a lo que calificaron como una sobrerrepresentación irregular— debilitó su capacidad para bloquear reformas constitucionales o impulsar mecanismos de control legislativo.

...Y bancada en el Senado dice que va por “voto libre”

› Por Tania Gómez

El Partido del Trabajo (PT) en el Senado informó que votarán en libertad la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y reiteró que no respaldarán ninguna modificación que represente un retroceso para el sistema democrático del país.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario, Geovanna Bañuelos de la Torre, descartó que la Presidenta Sheinbaum busque cargarle al PT un costo político ante la posibilidad de que no avalen la reforma: “No vamos a aprobar nada que signifique un retroceso para el proceso democrático de nuestro país”, y añadió que en el PT “somos hombres y mujeres libres, libres y valientes”.

6 senadores conforman la bancada del PT

La senadora hizo estas declaraciones en entrevista previa al inicio de la sesión del Senado, y aprovechó para denunciar que los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), que impulsa su partido, han sido utilizados como instrumento de presión para condicionar su voto.

“Nunca debe de ser un objeto de chantaje para que podamos pronunciarnos en torno a cualquier reforma, de cualquier naturaleza”, aseveró.

A diferencia del coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, quien el lunes afirmó públicamente coincidir con el 95 por ciento de la propuesta, Bañuelos rechazó dar porcentajes, al señalar que el PT aún no ha recibido la redacción final de la iniciativa.

“Nosotros no podemos hacerlo porque simple y sencillamente no conocemos, porque no hemos recibido la redacción final”, enfatizó.

La senadora recordó que la reforma fue anunciada en dos ocasiones previas sin que llegara formalmente al Congreso de la Unión, y destacó que, incluso, durante la conferencia de prensa de la Presidenta, seguían con las correcciones al texto: “¿Sobre qué documento, sobre qué iniciativa podemos nosotros expresar o no coincidencias? No hay documento, entonces nosotros vamos a esperar”.

Ante las especulaciones sobre una posible fractura de la coalición gobernante, aseguró: “No vamos a la ruptura”.

Sin embargo, confirmó que existirá voto libre para su bancada al momento de la deliberación: “Ha habido temas en los que no hemos logrado coincidir y así lo expresamos, lo argumentamos y lo decimos siempre en un marco de respeto”.

PVEM se deslinda de dichos de miembros por enmienda

› Por Tania Gómez y Claudia Arellano

La dirigente Nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón, aclaró ayer que las opiniones expresadas por miembros de esa fuerza política en relación con la próxima reforma electoral no representan la posición oficial del partido, la cual se dará a conocer después de que la propuesta sea enviada a la Cámara de Diputados por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Las declaraciones realizadas por algunos legisladores del partido respecto a la reforma electoral son expresiones a título personal y no representan la postura oficial del partido”, se lee en un boletín.

El Dato: El senador Luis Armando Melgar dijo que votará en contra de la reforma y que, junto con él, otros 8 legisladores lo secundarán.

“El Comité Ejecutivo Nacional del PVEM emitirá un comunicado oficial una vez evaluada la iniciativa de reforma electoral”, agregó la dirigente.

En el mismo sentido, el oordinador de la bancada en la Cámara alta, Manuel Velasco, dijo: “Vamos a esperar a que la iniciativa llegue aquí al Senado de la República o a la Cámara de Diputados y, ya una vez que tengamos la iniciativa, vamos a analizarla con detenimiento”.

El exgobernador de Chiapas también aclaró sus expresiones previas sobre las coincidencias que varios integrantes del Verde tenían con el proyecto reformador de la Presidenta Sheinbaum.

“De acuerdo con las pláticas que habíamos tenido, yo dije que (había coincidencias) en un 90 por ciento (entre el Verde y la propuesta presidencial); sin embargo, vemos que la iniciativa todavía sigue teniendo ajustes y por eso vamos a esperar”, expresó.

Velasco reconoció que, al menos hasta ayer, su partido sólo cuenta con la información difundida en medios de comunicación: “No tengo la reforma, no sé los cambios que se le estén haciendo ni los ajustes que se le estén haciendo”.

En medio de las tensiones al interior de la coalición de la Cuarta Transformación (4T) alrededor de este proyecto, descartó la posibilidad de una fractura: “No vemos riesgo de ruptura, pero eso no me corresponde a mí definirlo, le corresponde a la dirigencia nacional de mi partido”.

El senador aprovechó para recordar que su bancada participó activamente en el proceso de consulta con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

“Siempre estuvimos abiertos al diálogo, hicimos propuestas muy concretas a la comisión en muchos temas para enriquecer la reforma”, señaló.

El coordinador de la bancada en San Lázaro, Carlos Puente, dijo que estarán atentos a que llegue la iniciativa, ya que el planteamiento presentado previamente por la Presidenta fue expuesto mediante un esquema tipo presentación, en el que se mencionaban propuestas, pero es necesario revisar el texto legal completo antes de emitir una opinión.

“Habiendo redacción, con mucho gusto vamos a fijar una postura sobre qué sí, qué no y por qué”, aseveró.

Asimismo, expresó el reconocimiento del partido hacia la Presidenta y reiteró que el PVEM ha acompañado diversos proyectos impulsados por el Ejecutivo, aunque aclaró que cada iniciativa debe ser analizada con responsabilidad.

Finalmente, sostuvo que la política “es de tiempos” y que, una vez presentada la iniciativa, comenzará el proceso legislativo para su discusión, evaluación y eventual aprobación en el Congreso.





Calidad de elecciones cae 10 puntos en 2024

› Por Alejandro Galindo

La calificación de los procesos electorales en México experimentó una caída de 10 puntos entre 2022 y 2024, de acuerdo con el Proyecto de Integridad Electoral, un indicador académico elaborado anualmente por el Real Colegio Militar de Canadá y la Universidad de East Anglia, en Reino Unido.

De acuerdo con el informe publicado en 2025, que midió el comportamiento de las elecciones de 2024, México obtuvo una puntuación de 44 de 100, muy por debajo de los 54 con los que fue evaluado en 2022.

El Dato: A través de los planes A, B y C, AMLO intentó sustituir al Instituto Nacional Electoral por Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y desaparecer los plurinominales.

Las organizaciones involucradas en esta medición consideraron cuatro principios para calificar la integridad electoral de un país; éstos son: impugnación, participación, deliberación y arbitraje. Los datos se basan en una encuesta a expertos académicos de cada país.

Además, la percepción de la integridad electoral para México mostró una caída más pronunciada en el tramo 2023-2024, al pasar de una calificación de 57 a 44 puntos.

Para el director del Laboratorio Electoral, Arturo Espinosa Silis, estas evaluaciones —que también se han realizado en ese centro de pensamiento especializado— apenas reflejan “un poco de lo que ha pasado en los últimos ejercicios democráticos de participación ciudadana en el país”.

“Hemos documentado cómo la calidad de las elecciones (en México) ha disminuido y la integridad electoral se ha deteriorado”, dijo a La Razón.

El también experto en derecho electoral explicó que las bajas calificaciones responden a que “las autoridades electorales han perdido su independencia y autonomía, especialmente el Tribunal Electoral”, que, consideró, se ha convertido en “una herramienta más del oficialismo para conseguir en la mesa lo que no consigue en las urnas”.

Espinosa Silis indicó que otro de los factores clave en el deterioro de las elecciones mexicanas radica en que el Instituto Nacional Electoral (INE) “ha sido una autoridad muy vapuleada por la cuestión presupuestal, pero además por la presión constante a sus integrantes”.

También anotó que la clase política en el país no ha estado a la altura del sistema electoral y sus reglas. “Para que haya democracia, se requieren demócratas y nuestra clase política no es muy demócrata que digamos, no hay mucha civilidad democrática, constantemente no hay aceptación de la derrota”, lamentó.

Además, el especialista señaló que las noticias falsas y la desinformación “han plagado nuestros procesos electorales”; eso se suma “al uso de recursos públicos en los comicios, la intervención desde el Gobierno (...) no respetar las reglas se ha vuelto una constante”.

El director del Laboratorio Electoral ubicó las reformas que se impulsaron en 2016 para extender el mandato de los magistrados electorales como uno de los sucesos que también influyó en la pérdida de calidad de los procesos de elección popular. “Van dos veces que se les amplía, una fue en 2016 y otra fue con la reforma al Poder Judicial de 2024”.

Arturo Espinosa comentó que, en vista de un sistema electoral sin una calificación satisfactoria, es necesario perfilar cambios que restrinjan la sobrerrepresentación de las fuerzas políticas en el Poder Legislativo.

“Hay que regular las coaliciones; éstas deben ser mucho más estrictas. Todo este tema de la sobrerrepresentación se da en gran medida por el sistema de coaliciones que tenemos”.

El experto urgió a las autoridades a ocuparse de la violencia que se ha vivido en los últimos procesos electorales.

Se deben “tomar medidas, dar atribuciones a las autoridades, generar esquemas de coordinación para que las autoridades electorales tengan más herramientas”, dijo.

“Finalmente, hay que apuntalar a la justicia electoral, simplificarla, hacerla realmente efectiva, realmente eficaz”, aunque insistió en que “nada de esto funciona si no están las personas adecuadas al frente de las instituciones, si no hay civilidad democrática y política de los actores, si no hay autoridades que hagan valer la ley y que se conduzcan con independencia y con autonomía y no bajo criterios políticos”.

Uno de los aspectos que llama la atención en el Proyecto de Integridad Electoral es que, en la región de América del Norte, México y Estados Unidos han reflejado calificaciones similares.

Arturo Espinosa Silis observó que, aunque los sistemas electorales de estos países no pueden ser comparables uno con otro dada su naturaleza, sí guardan semejanzas en cuanto a la forma de conducción y aplicación de las normas.

“Ambos países están pasando por periodos de deterioro democrático” que derivan en presiones de las autoridades hacia las instituciones electorales, ya que “no les gustan los contrapesos, buscan borrar cualquier límite al ejercicio del poder, buscan imponer su visión de país, su visión de Estado a como dé lugar”, concluyó el experto.