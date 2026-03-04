› Víctima de guerra sucia

Dicen que las y los legisladores están sentados en sus escaños y en sus curules para representar los intereses de la ciudadanía. Precisamente por eso, nos hacen ver, ha causado cierto revuelo la iniciativa que presentó el senador del Partido Verde Waldo Fernández, basada en él, en sus intereses y en lo que, dice, ha sufrido como político. Su proyecto plantea que por ley se inhabilite a candidatos que incurran en guerra sucia durante campañas electorales. Y es que nadie mejor que él para hablar de esto, ya que el suyo es testimonio de las agresiones que un político puede sufrir mientras transcurren los actos proselitistas, después de que fue acusado “falsamente” de un delito sexual por parte de la secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, Karina Barrón, quien por cierto se encuentra detenida por presunta falsedad de declaraciones y extorsión. Ella, según acusó Waldo, operó para otro candidato que lo quería derribar. “Yo soy padre de familia. Estoy recuperando a mis hijas lo único que puede dar un padre es el buen nombre, por eso el día de hoy presento esta iniciativa”, comentó. Qué tal.