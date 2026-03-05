Extienden casi un año litigio México-Ecuador

Asalto a la Embajada de México en Quito, Ecuador, el 5 de abril de 2024.

Será hasta el próximo año cuando el litigio promovido por el Estado mexicano contra Ecuador se desahogue, luego de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) extendió los plazos para la presentación de alegatos de ambas partes.

El supremo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una orden, fechada desde el 25 de febrero pasado, en la que determinó que México tendrá hasta el 25 de agosto de este año para presentar una nueva réplica, mientras que el plazo para el gobierno ecuatoriano se fijó para el 25 de febrero del próximo año.

El Tip: El conflicto se extendió con la imposición de aranceles a mercancías importadas desde México, hecho que fue minimizado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Esto se determinó luego de una reunión que la CIJ mantuvo a inicios de febrero con ambas partes, en donde se resolvió otorgar una segunda vuelta para la entrega de alegatos. Adicionalmente, se autorizó una segunda ronda en cuanto al litigio promovido por Ecuador contra México, motivado por el asilo que se le concedió en su momento a Jorge Glas.

Para éste, se resolvió que el 25 de agosto deberá entregarse la réplica de Ecuador, mientras que México lo habrá de hacer, como límite, el 25 de febrero de 2027.

25 de agosto, fecha para que México presente pruebas de la segunda ronda

La demanda presentada por México contra Ecuador estuvo motivada por el asalto a la embajada, perpetrado por elementos de seguridad ecuatorianos que el 5 de abril de 2024 ingresaron por la fuerza a dicha sede, bajo instrucciones del presidente Daniel Noboa.

El motivo fue concretar la detención del exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba refugiado en la embajada mexicana, bajo asilo político. En medio del operativo se cometieron agresiones en contra del personal diplomático, particularmente a Roberto Canseco, quien recientemente había sido designado a cargo de la embajada, y que en un intento por impedir la irrupción fue sometido por uniformados. La respuesta inmediata del Gobierno mexicano fue la acusación de hostigamiento y violación de tratados internacionales, como el de la Convención de Viena.