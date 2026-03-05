Presidenta asegura que será un encuentro pacífico

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Mundial de Futbol 2026, que recibirá el país en los próximos meses, se llevará a cabo en condiciones de seguridad y paz, luego de que se han contenido los eventos de violencia desencadenados por el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ocurrido hace 15 días.

“Está garantizada la seguridad y suficiente vigilancia y revisión para que no pase absolutamente ningún problema, sea un gran Mundial, pacífico y donde los visitantes vengan a divertirse”, sostuvo en su conferencia.

5 Millones de visitantes espera México en el Mundial 2026

La mandataria federal acusó que ha habido quienes intentan asegurar lo contrario por medio de contenidos falsos, pese a lo cual, la FIFA ha reiterado su confianza en que México se mantenga como sede.

“A pesar de que en diversas ocasiones las autoridades de la FIFA han reiterado su confianza en el Gobierno de México para la realización del Mundial, a pesar de que aquí se presentó el trofeo, todavía hay quienes promueven falsedades sobre este evento”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

Al respecto, informó que este miércoles se llevó a cabo una reunión entre autoridades mexicanas y el equipo de la FIFA para verificar asuntos de seguridad y movilidad rumbo al Mundial, sobre ello, destacó que las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Defensa Nacional (Defensa), la de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han trabajado en coordinación con autoridades estatales durante más de un año para mejorar la seguridad en el país.

Respecto a la cancelación de 800 reservaciones en hoteles que, presuntamente, habrían sido hechas con motivo del Mundial, dijo que primero se verificará la veracidad de la información. Sin embargo, puntualizó que ya encargó a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y a la coordinadora de los trabajos del Gobierno federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, atender el tema.

“Estamos revisando a ver si es cierta, primero, esta información. Y en cuanto la tengamos… Le pedí a Josefina que pudiera revisar, junto con Gabriela Cuevas… y en cuanto tengamos la información, ya les podemos decir completo”, informó la mandataria.