Sin retroactividad las pensiones doradas

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que el decreto de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) implique la retroactividad en la reducción de las pensiones que reciben extrabajadores de la llamada “burocracia dorada”.

El segundo artículo transitorio del decreto publicado ayer señala que, a partir de la entrada en vigor de la reforma, determinadas jubilaciones o pensiones deberán ajustarse para que ningún funcionario gane más que el Ejecutivo Federal.

La Presidenta explicó que esto no se traduce en una orden para que pensionados devuelvan el dinero que ya recibieron, sino que, a partir de ahora, el monto que perciben será ajustado a los nuevos lineamientos.

“Nadie les va a pedir que regresen el recurso que recibieron, pero a partir de la aprobación, pues ya van a bajar sus pensiones”, sostuvo.

Reiteró que su administración tiene el plan de disminuir las pensiones doradas, es decir, aquellas que se dan a quienes fueron empleados de confianza y reciben montos millonarios mensualmente. También descartó que haya posibilidad de que se presenten amparos, debido a que se trata de una reforma a la Carta Magna.

Sobre a dos días de descanso a la semana de la reforma laboral, dijo que depende de la distribución de horas laboradas.