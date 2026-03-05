Tras enmiendas, atrasos y división, la Presidenta envía a San Lázaro su propuesta

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, recibió ayer la propuesta presidencial.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este miércoles a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma electoral, un documento que, tras varias revisiones, correcciones y dos postergaciones, fue finalmente turnado a la presidenta de la mesa directiva, Kenia López, para su análisis y eventual discusión en el Congreso.

La recepción del documento se concretó en un acto protocolario nada usual que se llevó a cabo en la oficina de la mesa directiva, cuando generalmente las propuestas presidenciales se reciben en la oficina de Servicios Parlamentarios.

El Dato: Los artículos transitorios fijan el 15 de mayo de 2026 como fecha límite para que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales adecúen su marco jurídico.

Al trámite acudieron el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila; el enlace de la Secretaría de Gobernación, Juan Ramiro Robledo, y el presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, el morenista Víctor Hugo Lobo.

“Esta es una iniciativa trascendente que ha ocupado ya por tres meses este espacio deliberativo público y hoy, con este documento, con esta iniciativa, inicia el proceso legislativo de manera formal”, dijo López Rabadán.

En su exposición de motivos, el documento hace un recuento histórico del desarrollo democrático del país, desde los Sentimientos de la Nación proclamados por José María Morelos en los inicios del México independiente, hasta las distintas reformas electorales que han buscado fortalecer la representación política y la competencia democrática.

9 artículos serían reformados y 6 tendrían adiciones

La iniciativa también plantea que el sistema electoral mexicano ha evolucionado con el objetivo de ampliar la representación política, garantizar la autonomía de las autoridades electorales y asegurar la equidad en las contiendas.

“La reforma propuesta se inscribe en el proceso de transformación política iniciado en 2018 y busca actualizar el marco constitucional para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, mejorar el funcionamiento del sistema electoral y consolidar la soberanía popular”, destaca.

63 audiencias públicas se realizaron dentro y fuera del país

Entre las ideas principales señala que el ánimo para reformar el sistema electoral no pretende remplazar el modelo actual, sino darle continuidad a través de su perfeccionamiento.

“Esta transformación institucional no debe entenderse como ruptura, sino como continuidad histórica del constitucionalismo mexicano, (por lo que) reformar la Constitución en materia electoral es perfeccionarla, no sustituirla”, añade.

1,353 propuestas derivaron de las audiencias públicas

La Presidenta dejó claro en este documento que la discusión debe girar en torno a la necesidad de reducir los costos del sistema democrático. Desde esta perspectiva, señaló, se sostiene que en un país con amplias brechas sociales y múltiples necesidades básicas por atender, una democracia excesivamente costosa puede debilitar su legitimidad.

Bajo la anterior lógica, mencionó que el principio de austeridad republicana plantea revisar los esquemas de financiamiento de partidos, los gastos institucionales y la estructura del aparato electoral, no como una limitación al pluralismo político, sino como un intento de fortalecer la credibilidad del sistema. “No puede haber Gobierno rico, con pueblo pobre”.

El Tip: A partir del 1 de septiembre de 2026 empezaría el envío cotidiano de reportes financieros de partidos, candidatos o precandidatos, según los transitorios.

Finalmente, el desglose del proyecto legislativo recuerda que esta reforma obedece a uno de los compromisos que asumió la Presidenta Sheinbaum desde campaña.

“Responde a un compromiso adquirido ante el pueblo como candidata presidencial. Busca consolidar un modelo más congruente con los principios que hoy rigen la vida pública nacional, fortaleciendo el Estado constitucional de derecho, la legitimidad democrática y la función electoral como expresión auténtica de la voluntad popular”, añade.

ASPECTOS CLAVE. La iniciativa mantiene 200 diputaciones de representación proporcional, pero modifica su asignación, y elimina los 32 escaños plurinominales en el Senado. Para la integración de la Cámara de Diputados se contemplan cinco circunscripciones plurinominales conformadas bajo el principio de paridad de género, encabezadas alternadamente por mujeres y hombres en cada proceso electoral.

Del total de diputaciones plurinominales, 100 se asignarían a candidaturas que no ganaron en su distrito, pero obtuvieron los mejores porcentajes de votación, mientras que las otras 100 se elegirían por votación directa en circunscripciones regionales, incluyendo a representantes de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.

En cuanto al financiamiento, se plantea un recorte del 25 por ciento a las fuerzas políticas, al reducir la base de cálculo de los recursos ordinarios que se les asignan de 65 a 48.75 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), multiplicado por el número de personas inscritas en el padrón electoral. Este mismo porcentaje de recorte aplicaría para el propio Instituto Nacional Electoral (INE) y para los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Se mantiene, sin embargo, el esquema de distribución de recursos del 30 por ciento igualitario a partidos y 70 por ciento según la votación obtenida en la elección de diputaciones inmediata anterior.

La iniciativa propone que las remuneraciones de servidores públicos del INE, OPLE y tribunales electorales estatales no podrán ser superiores al salario de la titular de la Presidencia de la República, disposición que entraría en vigor a partir del ejercicio fiscal 2027.

También se propone disminuir de 48 a 35 minutos diarios el tiempo en radio y televisión a disposición de la autoridad electoral durante precampañas y campañas.

La iniciativa de reforma busca ampliar la participación ciudadana a través de los mecanismos de democracia directa que se establecen en consultas populares, referéndums y/o plebiscitos, estos ejercicios estarán a cargo de las autoridades electorales, pero particularmente las asigna a los OPLE, cuya figura también se mantiene.

CONTROLES. El documento prevé nuevas reglas de financiamiento y fiscalización con reportes financieros cotidianos y prohibición de aportaciones en efectivo o de origen extranjero; regulación del uso de inteligencia artificial en propaganda electoral con obligación de etiquetado, en un intento por regular el impacto de nuevas tecnologías en los procesos democráticos.

También, el fortalecimiento de acciones afirmativas para grupos históricamente subrepresentados; mecanismos de coordinación entre autoridades electorales y de seguridad para proteger la integridad de candidaturas.

La propuesta también contempla esquemas más estrictos de control para prevenir el financiamiento ilícito en campañas, un tema que también ha sido objeto de demanda desde la oposición.

“Queda prohibido a los partidos políticos, precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes financiarse u operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas”, señala.

También se menciona que los partidos políticos y los precandidatos o candidatos tienen prohibido recibir o ejercer, para sus actividades o campañas electorales, gastos, aportaciones, donaciones o cualquier otro recurso en dinero o especie que provenga de algún gobierno, fondo de inversión u organismo extranjero, persona física o moral extranjera o de personas que residan fuera del territorio nacional.

Para esto, se establece que las aportaciones privadas sólo podrán realizarse a través del sistema financiero nacional, mediante transferencias electrónicas o instrumentos financieros nominativos, por lo que no se permitirán aportaciones en efectivo.

En uno de los aspectos más importantes se estipula que los cómputos de las elecciones federales iniciarán a partir de la recepción del primer paquete electoral en cada uno de los consejos distritales, con lo que se pretende que los resultados definitivos se den a conocer lo antes posible.

La Presidencia de la República subrayó que esta iniciativa surgió de una revisión de la realidad y problemas actuales del sistema electoral mexicano.

“El Gobierno federal elaboró un diagnóstico que identifica diversos problemas en el sistema político-electoral del país, entre ellos una débil participación ciudadana en los asuntos públicos, el limitado uso de mecanismos de democracia participativa y altos costos del sistema electoral”.

El documento también señala la presencia de prácticas de nepotismo electoral, la vulneración del principio de austeridad republicana, la existencia de burocracias electorales sobredimensionadas y una representación política parcial, factores que afectan la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

¿QUÉ SIGUE? Con su publicación en la Gaceta Parlamentaria, la reforma entra ahora a una etapa clave: el debate en comisiones, donde se anticipa una discusión intensa antes de que el dictamen llegue al pleno de la cámara.

Ahora, el documento fue turnado a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, para su análisis y discusión. En caso de ser aprobada, la iniciativa pasará después al pleno para su discusión.

Debido a que la reforma electoral modifica artículos de la Constitución, se necesitan dos terceras partes de los votos de los diputados para avanzar al Senado de la República.

