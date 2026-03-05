Van 321 mexicanos evacuados de Medio Oriente; SRE busca agilizar más salidas

Canciller De la Fuente se reúne con embajadores de México en Medio Oriente

Hasta este jueves ya suman 321 mexicanos que han sido evacuados de las zonas en conflicto en Medio Oriente, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Las salidas de los connacionales se han conseguido vía terrestre, a través de rutas seguras procedentes de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.

La cancillería aseguró que el número de personas evacuadas continuará creciendo, debido a que aún se tienen programadas más salidas, en coordinación con países que han abierto total o parcialmente sus espacios aéreos.

Mientras tanto, se encomendó a los mexicanos que permanecen en la zona en conflicto tomar las precauciones necesarias y atender las recomendaciones de las autoridades locales para salvaguardar su integridad física.

En este contexto, el canciller Juan Ramón de la Fuente también sostuvo una reunión virtual con los embajadores de países en esta región del mundo, a los cuales pidió agilizar los acercamientos con las autoridades locales para conseguir que más mexicanos puedan ser trasladados a un lugar seguro.

“Instó a los titulares de nuestras representaciones a fortalecer la relación con las autoridades locales, para facilitar las gestiones de evacuación vía aérea, marítima y terrestre en los países donde existan condiciones de seguridad para ello”, se compartió en un comunicado.

COMUNICADO. “Canciller De la Fuente se reúne con embajadores de México en Medio Oriente”.https://t.co/goEVCf8Lja pic.twitter.com/XziHzinaaD — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 5, 2026

La reunión fue con titulares y encargados de negocios de México en la región: Guillermo Puente Ordorica, embajador en Irán; Mauricio Escanero Figueroa, embajador en Israel; Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador en Emiratos Árabes Unidos; Eduardo Peña Haller, embajador en Kuwait; Guillermo Ordorica Robles, embajador en Qatar; Jacob Prado González, embajador en Jordania; Francisco Romero Bock, embajador en Líbano; Pedro Blanco Pérez, titular de la Oficina de Representación en Palestina; Guillermo Gutiérrez Nieto, encargado de negocios en Arabia Saudita; y Héctor Ortega Nieto, encargado de negocios en Egipto

