Morena prevé discutir dictamen de reforma electoral el martes y enviarlo al Pleno el miércoles

Víctor Hugo Lobo Román, diputado de Morena y presidente de la Comisiónde Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados

El presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Lobo Román, informó que el proyecto de dictamen sobre la reforma electoral será discutido en comisiones el próximo martes, con la intención de remitirlo al Pleno el miércoles por la mañana para su eventual debate.

El legislador explicó que el documento elaborado por Comisiones Unidas ya fue presentado a los integrantes, quienes tendrán cinco días para enviar observaciones y consideraciones antes de la discusión formal.

“Estamos por sentarnos un poco más tarde para establecer la fecha, muy probable que estemos citando para el martes por la tarde-noche, en donde estaremos en la discusión plena de todo este documento, para estar en posibilidades de remitirlo de inmediato al Pleno el miércoles por la mañana”, señaló.

Indicó que, una vez publicado el dictamen en la Gaceta Parlamentaria, podrá entrar a discusión en la siguiente sesión del Pleno.

Lobo Román afirmó que la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca fortalecer el sistema democrático y ampliar la participación ciudadana, por lo que llamó a las fuerzas políticas a expresar públicamente su postura frente a la iniciativa.

“Es una propuesta de avanzada, progresista, que ve por los ciudadanos, que robustece nuestras instituciones democráticas, empodera a los ciudadanos y pone mecanismos de fiscalización importantes”, sostuvo.

Asimismo, consideró que durante el debate cada partido deberá explicar ante la ciudadanía su posición, en caso de decidir no respaldar el proyecto.

Respecto a las propuestas ciudadanas presentadas durante el proceso de análisis, el diputado explicó que solo una cumplió con los requisitos institucionales, la presentada por el colectivo Salvemos la Democracia.

Sin embargo, precisó que se determinó no incorporar propuestas adicionales al dictamen principal, con el objetivo de evitar que el debate se desvíe del planteamiento original del Ejecutivo.

“Tomamos la decisión de no mezclar varias propuestas para entrar directamente a la discusión, tal como lo planteó la presidenta”, explicó.

Agregó que, aunque existen coincidencias entre la iniciativa presidencial y algunas propuestas ciudadanas, estas seguirán siendo analizadas en otros espacios legislativos.

El legislador también indicó que, en caso de que la reforma constitucional no avance en el Pleno, otras propuestas podrían retomarse posteriormente dentro de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo para modificar leyes secundarias.

En ese escenario, señaló, las comisiones legislativas continuarían revisando las propuestas ciudadanas y legislativas para detallar eventuales cambios al marco electoral.

MSL