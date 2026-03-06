› Nuevos libros sin Arriaga

Con la novedad de que una vez removido Marx Arriaga, a quien se señalaba como el principal obstáculo para corregir los libros de texto gratuitos, la SEP convocó a reconocidos historiadores y dio el banderazo de salida a los trabajos de elaboración de los nuevos libros de Historia de cuarto, quinto y sexto de primaria. Ha señalado el titular de la dependencia, Mario Delgado, que en ellos se recuperará a las heroínas y mujeres que participaron en la creación de la nación. ¿Quiénes estuvieron en el encuentro? Ah, pues María Elisa Velázquez Gutiérrez, María Gabriela Iturralde Nieto, Diana Irina Córdova Ramírez, Lorenzo Meyer, Felipe Ávila. Además, Ana Rivera Carbó, Regina Tapia Chávez, Rosario Margarita Vázquez, Ana Lau Jaibén, Olivia Johana Gal Sanabent, y Rafael Barajas. También la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez y la directora general de Materiales Educativos, Nadia López, quien remplazó a Marx. Así que los cambios a los libros van.