› Recomendación o jalón de orejas

Comentan quienes cubren la mañanera que la recomendación que emitió ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum a los morenistas que desean participar en el proceso electoral de 2027 pudo también haber sonado a un necesario jalón de orejas, cuando ya suficientes numeritos han hecho varias figuras de ese partido que ponen al movimiento de la 4T en aprietos. Y es que la mandataria —quien recalcó que esto ya le corresponde más a la dirigencia del partido, pero que aun así les compartía su opinión— pidió a las y los aspirantes a un cargo de elección popular que se pongan a recorrer las calles, a conocer los contextos que buscan representar y a que los vea la gente en vivo y a todo color en lugar de estar contratando espacios publicitarios carísimos para que su rostro aparezca en espectaculares. “Mi única orientación es: la mejor manera de promoverse en un territorio es casa por casa. Ni los grandes espectaculares, es el casa por casa”, sentenció la Jefa de Estado, con miras al proceso interno que comenzará próximamente en ese partido.