› Relojes y periodicazos que quitan visas

Previenen desde la Agencia Nacional de Aduanas de México que hay que tener mucho ojo al combinar la función pública, los lujos y la exposición de estos gustitos en medios de comunicación, porque eso puede provocar que, en caso de contar con visa estadounidense, el gobierno de ese país la retire, como le ocurrió al exdirector de Investigación de la ANAM, Alex Tonatiuh Hernández. Eso lo contó ayer el titular de la misma Agencia, Rafael Marín Mollinedo. “Fue por eso, por lo de los relojes. Entonces, pues, ya ven cómo son los americanos”, dijo el funcionario tras sostener una reunión en Palacio Nacional. Mollinedo agregó que “los periodicazos” sobre los dichosos relojes incluso llegaron hasta Washington y ahí están las consecuencias, entre las que también se cuentan —hay que recordarlo— que le costaron el cargo a Tonatiuh. Y aunque el encargado de la Agencia aclaró que por lo menos en el país no existe una investigación en contra de Hernández, fue él mismo quien le pidió que abandonara el puesto porque “eso genera incertidumbre”.