› ¿Son rumores?

Los vientos del sureste trajeron noticias que han generado cierta confusión en la esfera de la diplomacia mexicana, después de que supuestamente la exembajadora de nuestro país en el vecino Belice, Martha Zamarripa, se atrincheró en su oficina, según se dijo, negándose a la orden del Gobierno mexicano de que abandonara aquella representación, ante la designación de la diplomática de carrera Ana Luisa Vallejo. Nos dicen que ante los rumores, la Cancillería tuvo que salir al paso, para explicar que no es que Zamarripa esté atrincherada sino que, más bien, se está tomando su tiempo, pues todavía tiene 15 días hábiles tras el término de su encargo para entregar la casa y el equipo, por lo que, remarcó, no hay nada fuera de las disposiciones vigentes. “Actualmente, la C. Martha Zamarripa Rivas se encuentra realizando los trámites correspondientes a su menaje de casa y saldrá de Belice al término de esta semana”. Ahí el dato.