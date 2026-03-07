8M 2026: ¿Qué sabes del incendio que dio origen al Día Internacional de la Mujer? ¡Nosotros te decimos!

El 8 de marzo se conmemora la lucha histórica de las mujeres por la igualdad.

El incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, en Nueva York, Estados Unidos, el 25 de marzo de 1911, donde murieron 146 trabajadores, de ellos 123 mujeres, es un hito clave que impulsó la lucha laboral femenina y la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Aunque la fecha del 8 de marzo se vincula a menudo con este incendio o con protestas de 1908, el origen se consolida tras este desastre que evidenció condiciones laborales inhumanas.

Las mujeres y la historia

El incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist comenzó a media tarde. Distintas versiones lo atribuyen a una colilla mal apagada en una papelera -las empleadas no tenían derecho a ningún tipo de descanso y fumaban a escondidas en cualquier rincón fuera de la vista de sus supervisores- o a una chispa provocada por una máquina.

Algunos relatos consideran más que probable que detrás del fuego estuviese la intención de los dueños de la fábrica de cobrar la indemnización del seguro.

En cualquier caso, las llamas se propagaron rápidamente por un lugar lleno de material inflamable, entreél telas, tintes, productos químicos, Además, instalada en los últimos pisos de un edificio, la fábrica Triangle Shirtwaist era una verdadera ratonera. La deficiente conservación de los equipos de seguridad hizo el resto.

Uno de los dos montacargas que servían de nexo de unión entre la fábrica Triangle Shirtwaist y la calle pronto quedó inoperante. La manguera de la planta en la que se originó el fuego estaba podrida y resultaba inservible, además de que no existía una alarma en condiciones y muchas trabajadoras solo supieron del incendio al ver las llamas. Las escaleras de evacuación también estaban en deficiente estado de conservación.

Además de todo ello, una de las puertas de evacuación estaba cerrada para evitar que las trabajadoras se tomasen descansos no permitidos, robos de material y el acceso a las instalaciones de sindicalistas que pudieran fomentar la conciencia sindical de las trabajadoras.

El incendio en esta fábrica téxtil fue el mayor desastre industrial sucedido en Nueva York y causó una profunda impresión en la opinión pública. Más de 100 mil personas (algunos cálculos elevan la cifra hasta las 400.000) acompañaron el cortejo fúnebre por las calles de Nueva York.

Los dueños de la fábrica, Max Blanck e Isaac Harris, conocidos por sus prácticas laborales extremadamente abusivas y su falta de consideración por los derechos y la seguridad de sus trabajadoras, fueron sometidos a juicio el año siguiente. Sus conexiones y un sistema judicial no especialmente preocupado por la justicia permitieron que fueran absueltos en el juicio penal del cargo de homicidio.

En el juicio civil por el incendio de Triangle Shirtwaist fueron encontrados culpables de muerte por negligencia y condenados a pagar una indemnización de 75 dólares a las familias de cada una de las víctimas. Aun así salieron ganando dinero, pues la compañía de seguros les abonó una compensación de 400 dólares por cada persona fallecida.

Información periodística de ese año. ı Foto: @Abgdeltrabajo.

Pasado y presente... una misma historia

Esta impunidad judicial no es historia antigua. El 24 de abril de 2013, el edificio Rana Plaza en Bangladesh colapsó, matando a 1.134 trabajadores. Trece años después, el juicio por los cargos de homicidio sigue sin concluir, a pesar de órdenes de la Corte Suprema para acelerarlo. Las personas que sobrevivieron siguen sin acceso a tratamiento médico y muchas marcas internacionales no han asumido una responsabilidad a la altura de los abusos documentados. Las condiciones de explotación que causaron Rana Plaza persisten en muchas fábricas, especialmente para las mujeres trabajadoras textiles; una realidad documentada en los derechos laborales de estas mujeres.

La muerte de 146 personas en el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist no fue en vano. Entre 1911 y 1915, el estado de Nueva York aprobó decenas de normas regulando condiciones de seguridad en el trabajo, horarios laborales, descansos y protección infantil. Fue uno de los mayores avances regulatorios en seguridad laboral de la época.

Pero la verdadera resistencia vino del sindicalismo. El Sindicato Internacional de las Mujeres Trabajadoras Textiles (ILGWU), aunque existía desde 1900, experimentó un crecimiento exponencial tras Triangle Shirtwaist. Sus huelgas previas (el levantamiento de las 20.000 en 1909 y la Gran Revuelta en 1910) ya habían puesto en el mapa la lucha de las trabajadoras textiles.

Rose Schneiderman, activista socialista y feminista que lideró la organización de trabajadoras textiles, pronunció un discurso en el funeral que se haría legendario.

“Esta no es la primera vez que unas niñas mueren quemadas vivas en esta ciudad. Cada semana me entero de la prematura muerte de una de mis hermanas trabajadoras. Cada año, miles de nosotras quedamos mutiladas. La vida de los hombres y las mujeres es tan barata y la propiedad es tan sagrada... Somos tantas personas optando a un trabajo que importa poco si 146 trabajadoras mueren abrasadas”.

Ese clamor por la dignidad, libertad y la solidaridad es el que sigue resonando en las calles de miles de ciudades alrededor del mundo cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Lucha de las mujeres cada 8 de marzo. ı Foto: Especial.

