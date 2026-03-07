Confía México que tras revisión, T-MEC siga siendo trilateral

Luego de la próxima revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para el 16 de marzo, este acuerdo continuará siendo trilateral, ya que Canadá es parte primordial de este acuerdo, refirió Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

“Nosotros creemos que al final de la revisión del tratado tendremos un acuerdo trilateral en donde Canadá es una parte fundamental. Nuestra visión, y yo creo que es la visión de Canadá también, es la visión de lo regional. Si estamos juntos, somos más fuertes”, agregó Rosendo Gutiérrez.

EL DATO: ENTRE los retos en la próxima revisión del tratado, está la Sección 232 del T-MEC, de acuerdo con Kennet Smith, presidente del Comité Empresarial Bilateral México-EU.

Durante el foro “A 100 días de la revisión del T-MEC”, organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), el subsecretario dijo que la participación del sector privado tendrá un desempeño determinante en este primer proceso de revisión del T-MEC, previsto para el 16 de marzo, donde se abordarán temas primordiales como las reglas de origen, el fortalecimiento de las cadenas de suministro regionales y la sustitución de insumos extrarregionales por producción dentro de América del Norte.

“Recordemos que entre Estados Unidos y México se están importando de Asia más de 400 mil millones de dólares. Y si bien no nos podemos traer todo lo que quisiéramos de Asia, […] sí hay muchas cosas que nos podemos traer a producir aquí”, agregó.

Sergio Contreras Pérez, presidente ejecutivo del Comce, dijo que Norteamérica ha logrado consolidarse como la región productiva más integrada del mundo, y señaló que el comercio bilateral entre México y Estados Unidos es aproximado a un billón de dólares anuales.

WASHINGTON CONFIRMA. En reconocimiento al próximo inicio de las pláticas formales entre México y Estados Unidos para la revisión del T-MEC, la Presidenta Claudia Sheinbaum celebró el comunicado emitido por el gobierno estadounidense para notificar el inicio de este acercamiento bilateral.

1.8 Billones de dólares, comercio anual dentro del T-MEC: Comce

Ayer, ambos países confirmaron el inicio de las conversaciones como proceso preparatorio para la revisión de este tratado que también incluye a Canadá.

La mandataria también destacó el pronunciamiento que alrededor de 60 asociaciones empresariales externaron para ratificar su acuerdo con que el T-MEC siga adelante. Consideró que esto resulta lógico, ya que dicho tratado también beneficia a dichos sectores.