Han sido evacuados 629 mexicanos de zona de conflicto de Medio Oriente: SRE

Una columna de humo tras una explosión en Teherán, capital de Irán, el 28 de febrero de 2026.

A una semana de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, al menos 629 mexicanas y mexicanos han sido evacuados de la región de Medio Oriente, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La mayoría de los connacionales salieron vía terrestre de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar, y fueron trasladados a países con espacio aéreo abierto , debido a que, desde el 28 de febrero, persisten las afectaciones a vuelos comerciales sobre la cuenca del golfo Pérsico, la península Arábiga y el Levante mediterráneo.

A través la red social X, la Cancillería precisó que, aunque han aumentado los vuelos en la región, cada país determina la reapertura de su espacio aéreo; además, advirtió que algunos aeropuertos operan de manera intermitente, por lo que sugirió a quienes cuenten con alguna reservación consultar directamente con sus aerolíneas.

“Hasta ahora, no se han reportado connacionales que hayan sufrido daños a su integridad física . Se reitera la recomendación de no viajar a la región”, escribió la SRE.

Al mismo tiempo, informó que a partir del lunes 9 de marzo la embajada de México en Irán estará operando desde Azerbaiyán, debido “las condiciones” en el país persa, donde los ataques estadunidenses e israelíes han dejado más de mil 205 civiles muertos, incluidos 194 menores de edad, según estimaciones de la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA).

“El resto de nuestras embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana, para ofrecer la asistencia requerida sobre todo a quienes desean salir, para que puedan hacerlo por las rutas terrestres más seguras que se tienen identificadas”, añadió.

Asimismo, compartió los números telefónicos de las embajadas mexicanas en Medio Oriente en casi de requerir asistencia consular:

Irán : +989121224463

Israel : 054-316-6717

Jordania : 0778 00 0494

Catar : 3363 4450

Arabia Saudita : +966557539374

Kuwait : +965 9401 6333

Emiratos Árabes Unidos : 504 54 0273

Líbano : 03 044 598

Palestina: +972 54 447 0095

