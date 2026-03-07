Jesús Ramírez Cuevas presentará denuncia por daño moral contra Julio Scherer Ibarra

Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial y actual coordinador de asesores de la Presidencia de la República, adelantó que presentará una denuncia por presunto daño moral contra Julio Scherer Ibarra por los señalamientos contenidos en el libro Ni venganza ni perdón.

Entrevistado tras el Consejo Nacional de Morena, reiteró que “es falso, es mentira” el supuesto desvío de recursos y otros ilícitos durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como señalaron el exconsejero jurídico de la Presidencia y el comunicador Jorge Fernández Menéndez.

“Voy a hacer una denuncia por daño moral, porque bueno, evidentemente aunque el objetivo es político, tengo que salvaguardar mi prestigio porque se ve afectado por las mentiras que ahora reproducen los medios de comunicación, los comunicadores, los comentócratas dan por verdad algo que no está investigado”, declaró.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 2980 del 7 de marzo del 2026

Ramírez Cuevas calificó las acusaciones como un “libelo”, y afirmó que se tratan de opiniones sin fundamentos que “no pasan ni la prueba periodística”.

“Se han tomado como verdad cosas que son opiniones. Lo que yo les puedo decir es que todo lo que se dice ahí, respecto a mi persona, incluso respecto a Andrés Manuel López Obrador, es falso, es mentira. Las supuestas acusaciones que ahí se señalan no tienen base, no tienen prueba. No pasan la prueba ni periodística, por supuesto que no hay ningún documento, ningún elemento ni siquiera testimonial directo”. insistió.

No es la primera vez que el funcionario federal niega los señalamientos. Tras la publicación del libro, el pasado 11 de febrero, rechazó las acusaciones de corrupción o vínculos con el llamado “huachicol fiscal” , y desde entonces ha insistido a los autores a presentar pruebas.

“Todo lo que se dice en medios respecto al huachicol fiscal es falso. Reto a mis detractores a presentar alguna prueba ante tribunales”, indicó en un comunicado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr