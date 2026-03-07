Lotería honra la lucha de mujeres por sus derechos

En el marco del Día Internacional de las Mujeres y para difundir esta fecha que honra su lucha histórica por la igualdad de los derechos femeninos, la justicia y la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad, la secretaria de las Mujeres del Gobierno federal, Citlalli Hernández Mora, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y Emilia Calleja Alor, primera mujer en dirigir la Comisión Federal de Electricidad (CFE), develaron el billete del Sorteo Zodiaco No. 1737 que recuerda la importancia de construir un país más equitativo.

Desde el Teatro de Lotería Nacional, Citlalli Hernández Mora subrayó que este acto se inscribe en un momento histórico donde México contrasta con distintos países del escenario mundial: “En otras partes del mundo hay una lucha por defender derechos alcanzados; en México, no hay una amenaza contra los derechos, hay un gobierno que todos los días los promueve y trabaja para garantizarlos para todas las personas”.

EL TIP: El costo del cachito es de 20 pesos y la serie 400 pesos. El sorteo será transmitido en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

La secretaria destacó que el billete porta un mensaje de esperanza para las mexicanas: “Queremos decirles a todas las mujeres que han coleccionado sueños rotos o que los han cumplido a la mitad, que este es un momento para saber que podemos ser todo lo que queramos ser”.

En la ceremonia, Olivia Salomón subrayó que cada 8 de marzo la historia recuerda que los derechos de las mujeres no nacieron del privilegio, sino de la lucha cuando alzaron la voz y transformaron la indignación en organización. Por ello, el billete conmemorativo rinde homenaje a la valentía, resistencia y transformación.

La titular de la Lotenal precisó que con el impulso de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el trabajo comprometido de la secretaria Citlalli Hernández, se construye una política que escucha, representa y defiende a las mujeres mexicanas de todo el país, “con el liderazgo de nuestra Presidenta, México avanza hacia una transformación que coloca la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres en el centro de la vida pública”.

2 Millones 400 mil cachitos están a la venta en 11 mil puntos y en milotería.mx