› Un poco más de respeto

Muchas cejas se levantaron ayer al conocerse la despreocupada manera en la que sesionan algunos diputados de la Ciudad de México. Y es que resulta que ayer, durante la reunión virtual de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social del congreso capitalino, Diana Sánchez Barrios, quien forma parte de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, atendió la sesión mientras era peinada aparentemente en una estética, al menos así se apreció en las ocasiones en las que encendió la cámara. En tanto, su compañero de Morena, Víctor Varela, se conectó desde su vehículo y se le ve conduciendo mientras se desarrolla la reunión. Nos dicen quienes pretenden ser más benévolos que aparentemente no era una sesión que demandara mucha atención y que hasta habilidades multitask mostraron. Sin embargo, no han faltado voces críticas que demandan de los representantes populares en todo momento, al menos en lo que respecta a las tareas que implica el cargo, darle atención plena porque, han recordado aquel refrán que reza: “el que tiene tienda que la atienda…”