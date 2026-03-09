Estados replican marcha y exigen frenar violencia

En el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de manifestantes marcharon en diferentes ciudades de los estados para exigir marcadamente un alto a la violencia de género y a las desapariciones, pero también para que se refuerce la búsqueda de personas y contra los feminicidios, así como justicia para las víctimas.

En Morelos, donde ocurrieron la semana pasada dos feminicidios de estudiantes, desde las 8:00 horas cientos de mujeres se reunieron en la Glorieta de Tlaltenango y marcharon rumbo al centro de Cuernavaca.

El Dato: En Coatzacoalcos, la colectiva Medusas de la Costa suspendió la marcha. Sin embargo, en Xalapa, Veracruz, Poza Rica, Córdoba y Orizaba, la marea morada tomó las calles.

Otro grupo de mujeres estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), de donde eran alumnas las víctimas, marcharon desde el campus de Cuernavaca hacia el centro. Algunas de las alrededor de siete mil mujeres que, se estima, participaron en esta expresión, portaban pancartas con diferentes consignas feministas como: “No sentir rabia es un privilegio” y “sanar en voz alta evita que otros mueran en silencio”.

TE RECOMENDAMOS: Golpe a delincuencia organizada Incautan en Sinaloa 292 explosivos

Estudiantes y colectivos de Morelos exigen justicia por sus compañeros. ı Foto: Cuartosuro

Las estudiantes clamaron justicia por los asesinatos de sus compañeras de la UAEM Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, quienes en hechos distintos fueron primeramente desaparecidas y unos días después, halladas sin vida, ambas en la misma semana pasada.

Durante el trayecto, un grupo de universitarias pegó fichas de búsqueda de sus compañeras e hizo pintas en bardas y negocios que encontraban a su paso.

Asimismo, varias mujeres, molestas por la muerte de sus compañeras, lanzaron bombas molotov, huevos –algunos con harina y pintura–, piedras, botellas de plástico, cohetones y bengalas de humo frente a Palacio de Gobierno.

De acuerdo con reportes locales, una de las bombas molotov lanzadas quedó atrapada entre los muros del inmueble oficial estatal, lo que provocó un incendio en esa parte y generó gritos y alboroto entre las presentes.

Otro punto donde se lanzaron bombas fue en la antigua sede del Congreso, ubicada en la avenida Matamoros, casi al entrar al primer cuadro de la ciudad.

Bloque negro realiza desmanes en Palacio de Gobierno de Toluca. ı Foto: Cuartosuro

En Cuautla, alrededor de 800 personas marcharon para exigir justicia, seguridad y respeto a los derechos de las mujeres. Colectivos denunciaron la violencia en Morelos y señalaron que han documentado hasta 121 feminicidios, cifra superior a la reportada oficialmente.

En Zacatecas se realizó, según medios locales, la marcha más grande en la historia del estado, en la que participaron cerca de 18 mil mujeres.

Cabe mencionar que en 2024, al finalizar la marcha del 8M, decenas de policías antimotines arrastraron y golpearon a cientos de mujeres que estaban en el lugar marchando.

Ayer domingo, el contingente principal, integrado por alrededor de 15 mil personas, partió a las 12:05 horas desde la Unidad Académica de Ingeniería con rumbo al Centro Histórico.

Las voceras del Movimiento Feminista calificaron al gobierno de Zacatecas como “fallido” ante el aumento de los índices de violencia, la trata de personas y el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

En otro punto donde se reportaron desmanes fue en el centro de Toluca, donde las colectivas derribaron las vallas metálicas y realizaron pintas en edificios, principalmente en Palacio de Gobierno, que también estaba custodiado por elementos femeniles de la policía estatal.

De igual manera, durante la marcha se gritaron consignas contra el machismo, la desigualdad y se exhibieron nombres de acosadores, incluidos algunos maestros de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Debido a que se tuvieron que cerrar algunas calles, los ciudadanos tuvieron que optar por vías alternas como Sebastián Lerdo de Tejada y evitar la avenida Miguel Hidalgo.

Los bloqueos avanzaron desde el Parque Vicente Guerrero, a un costado de Ciudad Universitaria, y continuaron por la avenida José María Morelos hasta Motolinía, donde dieron vuelta para llegar a Miguel Hidalgo y seguir por esta vialidad hasta llegar a Quintana Roo.

En Tabasco, un grupo de mujeres inició su recorrido desde el Parque la Estrella, en el municipio del Centro, y hasta detenerse frente al Instituto Juárez para gritar consignas.

Posteriormente, las colectivas llegaron a la Plaza de Armas, donde continuaron gritando consignas frente al Tribunal Superior de Justicia, que las recibió con un lazo gigante de globos morados.

En Hermosillo, Sonora, se llevó a cabo la actividad “Rodada por las mujeres”, donde decenas de manifestantes se trasladaron desde la Plaza de los 100 Años, ubicada sobre el bulevar Rosales, tomando el bulevar Colosio hasta la altura del nuevo paso a desnivel y retornando nuevamente sobre Colosio hasta la calle Pino Suárez, cerca del punto de partida.

Finalmente, en Oaxaca, en el marco del Día de la Mujer, se llevó a cabo con gran participación la 5.ª Carrera por la Mujer en Tuxtepec, donde el evento se desarrolló en el circuito del Muro Boulevard, reuniendo a 270 participantes de distintas edades y categorías.