Inaugura Sheinbaum hospital oncológico para mujeres en la GAM

Al encabezar la inauguración del Hospital Oncológico para la Mujer en la Ciudad de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó que se tratará de un modelo de atención que será replicado en otros puntos del país para brindar atención médica oportuna a las mujeres mexicanas.

En su conferencia de prensa, ofrecida ayer en las instalaciones de la unidad del IMSS Bienestar La Pastora, alcaldía Gustavo A. Madero, recordó que el nosocomio fue abandonado y, durante la pandemia de Covid-19, cuando ella era Jefa de Gobierno, se rehabilitó para brindar atención durante la emergencia de salud.

El Dato: El modelo de Atención Integral de Cáncer de Mama atenderá gratuitamente a través de la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento oportuno.

Comentó que más adelante se contó con una donación de 100 millones de pesos por parte de Grupo Modelo, lo que permitió transformarlo en una unidad de atención oncológica para la mujer.

“Es un hospital oncológico para la mujer. Es un modelo que vamos a replicar en otros lugares del país. Este hospital fue ideado desde que fui Jefa de Gobierno y, ahora que ya finalmente se está abriendo, hay que decir que este edificio fue iniciado en su momento por la alcaldía Gustavo A. Madero hace tiempo. Se quedó abandonado y, durante el Covid, lo rehabilitaron. Recibió una donación de Grupo Modelo de 100 millones de pesos. Gracias a eso pudimos rehabilitarlo”, explicó.

Con las nuevas instalaciones de alta especialidad se pondrá en marcha el Modelo de Atención Integral de Cáncer de Mama para atender gratuitamente a 500 mil mujeres al año, través de la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento, el cual tuvo una inversión de 221 millones de pesos (mdp), de los cuales 108 mdp se destinaron a obra y 113 en equipamiento.

De izq. a der.: David Kershenobich, Clara Brugada, Claudia Sheinbaum y Alejandro Svarch, ayer al inaugurar el hospital del IMSS Bienestar en la CDMX. ı Foto: Especial

La mandataria destacó que se trata de un hospital integrado que ofrecerá estudios con equipo no invasivo, que ya cuenta con herramientas de Inteligencia Artificial y otros insumos y espacios para mejorar la atención a pacientes.

“Tiene los quirófanos y también todas las salas de quimioterapia en caso de ser necesario. Los mastógrafos tienen para hacer las biopsias, es decir, si detecta algo con probabilidad de ser malignos, de inmediato se hace la biopsia y, lo más importante, es que está garantizado que en 30 días inicia el tratamiento.

“El objetivo de este modelo, que lo vamos a replicar en todas las entidades del país, es que se reducen los tiempos de atención y se salvan vidas. Estamos muy contentos de este hospital. A partir de hoy ya inicia operaciones y es parte de este mes de la mujer, mes de marzo”, enfatizó.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que este hospital nace con compromisos explícitos en tiempos de atención. En el día cero se hace la cita y los datos de la paciente se enlazan al mastógrafo con Inteligencia Artificial (IA); en el día 1 se acude a la valoración médica, se realiza la mastografía, ultrasonido y estudios complementarios; en el día 14 se entregan los resultados y en el día 30 inicia el tratamiento. Con ello, el Hospital Oncológico para la Mujer de la CDMX innova internacionalmente al dar comienzo al tratamiento en un mes.

El funcionario aseguró que la farmacia del hospital cuenta con los medicamentos que resulten necesarios a las pacientes y se complementará con servicios de acompañamiento, descanso y nutrición en todo el proceso que cada persona requiera.

La capital realizará medio millón de mastografías

› Por Yulia Bonilla

AL ACOMPAÑAR el inicio de operaciones del Hospital Oncológico de la Mujer, en la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que este año se realizará medio millón de mastografías en la capital, como parte del objetivo para garantizar la salud de las mujeres.

Desde las instalaciones del nosocomio, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, la mandataria capitalina expuso que en la ciudad se tiene una tasa de 20 por ciento de mortalidad de mujeres que padecen cáncer de mama, el cual se puede curar si se detecta oportunamente.

“Este hospital va a jugar un papel trascendental en hacer justicia a las mujeres, con uno de los temas más importantes que es enfrentar el cáncer. El cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, el cáncer de ovario y, en estos días de marzo, que estamos justamente reivindicando los derechos de la mujer”, enfatizó.

500 mil mujeres al año serán atendidas en el nuevo Hospital Oncológico en la CDMX

Mencionó que, como parte de las labores a cargo de su administración, se llevarán a cabo medio millón de mastografías este 2026, para lo cual han comprado 40 mastógrafos, de una meta de 100, para ofrecer atención oncológica en toda la ciudad, particularmente para quienes no cuentan con seguridad social.

La mandataria capitalina destacó que el hospital jugará un papel fundamental en la atención oncológica femenina: “Cuente con nosotros, Presidenta, para apoyar la salud de las mujeres. Si salud. Que las mujeres tengan acceso a la salud, protegemos no sólo a una persona, sino a una familia, una comunidad y al país entero”, expuso Brugada Molina al recordar que la unidad hospitalaria inaugurada ayer para tal fin, también ha servido para atención sanitaria emergente, como lo fue la pandemia de Covid-19.

“Y en estos días de marzo, que estamos justamente reivindicando los derechos de la mujer, este hospital, que se inaugura después de todo lo que ha servido en su momento (atención al Covid-19), cuando la Presidenta fue Jefa de Gobierno lo transformó, y hoy tenemos un gran servicio para las mujeres”, enfatizó.