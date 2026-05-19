TEPJF formará especialistas en Ciberdemocracia y Justicia Electoral.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de la Escuela Judicial Electoral (EJE), implementará en su plan académico la especialidad en Ciberdemocracia y Justicia Electoral, un programa pionero e innovador que se orienta a formar profesionales capaces de analizar, diseñar y aplicar tecnologías a fin de fortalecer la participación democrática, llevar la justicia cercana la ciudadanía, garantizar la transparencia, equidad y legalidad en los procesos electorales en la era digital.

Es una respuesta frente a fenómenos contemporáneos como la Inteligencia Artificial (IA), la desinformación, la participación política digital, la regulación tecnológica y el impacto de las plataformas digitales en los procesos democráticos. Incorpora una visión multidisciplinaria que articula Derecho, democracia, tecnología, ética y derechos humanos digitales, para preparar perfiles capaces de enfrentar los desafíos jurídicos derivados de la transformación digital contemporánea.

La especialidad cuenta con registro ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y está dirigida por el momento al personal del TEPJF; la Escuela Judicial Electoral trabaja ya en los contenidos para implementar una modalidad no escolarizada abierta al público en general.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 3011 del 19 de mayo del 2026

El plan de estudios estará conformado por tres módulos especializados, con temas de vanguardia como Inteligencia Artificial (IA), ciberdemocracia, derechos humanos digitales, tecnologías convergentes, regulación de la IA, ciberjusticia electoral y resolución digital de controversias. Aborda el impacto de la Cuarta Revolución Industrial y el uso de tecnologías disruptivas como blockchain, big data, realidad virtual y ciberseguridad en el ámbito jurídico-electoral.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR