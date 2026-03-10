› Ires y venires en el Senado

Y resulta que en tiempos de agenda llena en el Poder Legislativo, en el Senado de la República se prevé que el expanista Miguel Ángel Yunes Márquez solicite licencia para dejar su escaño —por unos siete días— a su padre y suplente, Miguel Ángel Yunes Linares, por motivos que sólo ellos conocen. Nos indican que en una suerte de carrera de relevos, de manera paralela también está programado el retorno del senador Manlio Fabio Beltrones, quien también andaba de licencia. Se nos hace ver que el regreso del político sonorense —ahora sin partido— ocurre cuando el expriista apareció en el debate mediático que rodea la iniciativa de reforma electoral, al firmar un desplegado que criticó regresiones y sobrerrepresentaciones en el proyecto presidencial, un posicionamiento que fue cuestionado desde Palacio Nacional. Hoy pues se concretan estos cambios en las alineaciones.