‘La esperanza muere al último’, dice Ignacio Mier previo a votación de reforma electoral en San Lázaro

Aspecto del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados.

El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier Velazco, evitó adelantar escenarios respecto al análisis y votación de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, y subrayó: “la esperanza muere al último” .

Respecto a su eventual paso por el Senado de la República, aseguró que la bancada guinda esperará el resultado en San Lázaro antes de definir su estrategia.

“No, en este momento está en Cámara de Diputados. Nosotros estamos aquí discutiendo algo que es importantísimo también, que es una reforma al 127 en materia de pensiones para acabar con las pensiones doradas”, señaló.

El legislador morenista explicó que en el Senado se analiza en paralelo la reforma al artículo 127 constitucional, orientada a poner un límite a los esquemas de jubilaciones y pensiones en el sector público.

Ante el señalamiento de que los votos podrían no alcanzar en la Cámara de Diputados, el coordinador insistió en que aún es prematuro hacer cálculos. “Bueno, pues hay que esperar” , dijo.

Incluso al preguntarle si, en caso de aprobarse en San Lázaro, Morena podría reunir los votos necesarios en el Senado, el legislador reiteró que primero debe resolverse el escenario en la Cámara baja . “Pues sí, pero hay que esperar primero”, agregó.

Sobre la posibilidad de activar un eventual “plan B” legislativo si la reforma electoral no prospera, Mier Velazco evitó profundizar y se limitó a señalar: “Pues ya lo dijo la Presidenta, hay que esperar”.

cehr