Mexicanos entregan más de nueve mil armas en ferias de desarme

‘Sí al desarme, sí a la paz’

En 17 meses del gobierno federal en curso, mexicanos han entregado a las autoridades más de nueve mil armas que mantenían en su poder.

Durante la conferencia presidencial, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso que como parte de la estrategia de ‘Sí al desarme, sí a la paz’, puesta en marcha desde octubre de 2024, se han canjeado nueve mil 200 armas a cambio de dinero en efectivo.

Agregó que también han acudido niñas y niños a intercambiar ocho mil 697 juguetes bélicos por juguetes educativos.

En el balance general de la estrategia de atención a las causas, comentó que se han brindado cinco millones 544 mil 912 servicios y trámites en beneficio de más de 3 millones de mexicanos.

Entre las acciones implementadas, reportó que se han llevado a cabo 312 mil 48 visitas casa por casa en los territorios de paz, donde se identifica a jóvenes en contexto de vulnerabilidad y se les ofrecen los programas de la estrategia Jóvenes Transformando México.

Como parte de esto, se construirán, ampliarán, rehabilitarán 500 planteles de bachillerato para que 200 mil estudiantes tengan un lugar.

