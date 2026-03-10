“Nos toca demostrar los resultados de la 4T”: CSP

La Jefa del Ejecutivo, al presidir el 8M ante las FA, el domingo.

Al realizar un balance de lo que ha sido asumir el máximo cargo gubernamental en el país, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que le toca superar un reto doble, pues no sólo es el mostrar los resultados del movimiento de la Cuarta Transformación, sino también lo que una mujer en el cargo puede realizar.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo, la mandataria comentó que muchas veces se le exige más a este sector y se les compara con lo conseguido por los hombres, para demostrar su capacidad.

El dato: Claudia Sheinbaum logró la Presidencia en las elecciones de junio de 2024 con un récord de 35.9 millones de votos que correspondió a 59.7% de la elección nacional.

“Y al mismo tiempo, me toca el propósito de mostrar que una mujer, la primera mujer Presidenta, puede lograr los resultados. Entonces, es un reto doble. Y en efecto, a veces a las mujeres nos piden lo doble que a los varones, que a los hombres, para poder demostrar que, en efecto, podemos hacer lo que un varón ha hecho en la historia”, reflexionó.

Comentó que el otro reto es demostrar los resultados de la Cuarta Transformación para sacar adelante a la población.

“Nos tocó un momento en donde nos toca demostrar los resultados de la Transformación… Que es el camino para México, que no hay camino distinto más que el camino de la Cuarta Transformación, en este momento, en nuestro país… Para nosotros es la lucha por la justicia en todos los ámbitos, es la justicia social, ‘por el bien de todos, primero las y los pobres’, el que haya acceso a la salud, el que haya acceso a la educación para todas y para todos, y también la igualdad de las mujeres. Es decir, es parte de nuestra lucha por la justicia que hemos venido haciendo, desde hace muchísimos años”, declaró.

En cuanto a las movilizaciones que se realizaron en distintos puntos del país, afirmó que las marchas se dieron en condiciones pacíficas y fueron pocos los disturbios en donde, afirmó, participaron varios hombres.

La mandataria federal comentó que la exigencia de las mujeres que salieron a las calles se centraron en exigir justicia y un cese a la violencia.

“En la mayoría de las entidades de la República fueron manifestaciones pacíficas, diría en todas. Aquí en la Ciudad de México fue una marcha de alrededor de 100 mil mujeres pacífica, pues demandando alto a la violencia contra las mujeres, y otras legítimas demandas”, dijo.

Al hablar de los disturbios que se registraron, mencionó que fueron pocos y llamó la atención sobre la participación de hombres en los mismos: “Una parte pues ya de un grupo muy pequeño que hace actos violentos que, como siempre lo hemos manifestado, pues no estamos de acuerdo con estas formas. Por cierto, muchos hombres en los actos violentos, ni siquiera en una buena parte de las mujeres. Algunas mujeres, pero una parte de personas que no se entendía por qué estaban haciendo estas actividades”.

Tras los cuestionamientos en el debate público por haber encabezado la conmemoración del Día Internacional de la Mujer desde instalaciones militares, la Presidenta argumentó que decidió dar un reconocimiento a las mujeres que pertenecen a las Fuerzas Armadas, porque nunca se les había hecho y porque también enfrentan dificultades.

“Las mujeres de las Fuerzas Armadas nunca se les había hecho un reconocimiento y nos cuidan a todos y ellas también viven dificultades. Sobre todo ayer, estuve platicando con algunas de ellas. Muchas tienen hijos, hijas y, sus parejas. O cuidan de su familia y siempre están lejos de ellas y de ellos. Así que es un reconocimiento a las mujeres de las Fuerzas Armadas. Por eso decidimos hacerlo ahí”, dijo.

Comentó que este mes continuarán los reconocimientos a mujeres que se desempeñan en otras profesiones u oficios, campesinas y pueblos originarios.