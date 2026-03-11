Manuel Velasco: coalición con Morena ‘se va a mantener’, pero necesita diálogo entre dirigencias

El senador Manuel Velasco Coello, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República, confirmó que la coalición que llevó a Claudia Sheinbaum a la Presidencia seguirá unida de cara a las elecciones de 2027, pero advirtió que es necesario abrir el diálogo entre las dirigencias de los partidos aliados antes de que arranque el proceso electoral.

“La coalición se va a mantener. A principio de año las dirigencias nacionales ratificaron la alianza de todos los partidos coaligados, tanto de Morena, Verde y Partido del Trabajo, y la idea es que se mantenga esta coalición para las elecciones del 2027”, afirmó Velasco.

PVEM en el Senado descarta “operación cicatriz”

Sin embargo, el legislador chiapaneco reconoció que la alianza enfrenta tensiones que deben atenderse con prontitud. “No una operación cicatriz, pero sí es necesario que se den acercamientos y pueda haber diálogo entre las dirigencias para poder caminar en la ruta del 2027”, señaló, sin precisar cuáles son los puntos de fricción.

Consultado sobre quién debería tomar la iniciativa para tender esos puentes, Velasco descartó que sea la Presidenta quien encabece ese proceso : “Yo creo que a través de la secretaria de Gobernación”, dijo, y reveló que él mismo ha mantenido contacto constante con esa dependencia. “He tenido comunicación de prácticamente permanente con la secretaria de Gobernación”, añadió.

Verde estima presentación del “Plan B” electoral la próxima semana

En cuanto al “Plan B” de la reforma electoral, iniciativa que sería presentada la próxima semana, Velasco reconoció que su bancada aún no conoce el contenido.

“Ahorita el Plan B no lo conocemos. Todavía no nos lo presenta”, indicó, aunque confirmó que “todo indica” que será presentada el lunes próximo.

El senador se reservó una posición formal hasta conocer el texto completo, pero adelantó las líneas generales que contarían con el respaldo del Verde.

“Nosotros sí vamos a apoyar la revocación de mandato como lo planteó la Presidenta de México”, sostuvo, y apuntó que la modificación de la fecha para la elección judicial podría ser otro de los temas incluidos en la propuesta .

Velasco fue claro al condicionar su apoyo al alcance de la reforma: si la iniciativa se limita a esos dos temas, sin incorporar contenidos que ya fueron debatidos y descartados en legislaciones anteriores, el PVEM votará a favor.

“Con mucho gusto cuando conozcamos la iniciativa les manifiesto una posición del grupo parlamentario”, concluyó.

