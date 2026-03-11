Meta de vivienda en Tamaulipas crece a 84 mil nuevos hogares, destacan en Mañanera de Sheinbaum

La meta de construcción de nuevas viviendas en el estado de Tamaulipas creció a más de 84 mil nuevos hogares, como parte del Programa Nacional de Vivienda lanzado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia presidencial, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, mencionó que el plan inicial para construir 43 mil hogares, pero ahora el proyecto creció a 84 mil 26.

Mencionó que con las obras en el estado, ya se tiene un avance del 55.4 por ciento de la meta nacional.

TE RECOMENDAMOS: También se incentivará la denuncia Gobierno de CSP anuncia acuerdo con plataformas para combatir violencia digital vs mujeres

Precisó que hasta ahora se han escriturado tres mil 350 viviendas y, en conjunto, se ha concretado una inversión superior a 50 mil millones de pesos que a su vez ha creado 252 mil empleos directos y 378 mil indirectos.

Unidades habitacionales en Tamaulipas. ı Foto: Captura de pantalla.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, destacó que se ha podido mantener al estado como el estado número uno en adjudicación de vivienda y ahora de construcción.

“Reciba por mi conducto, como siempre, un afectuoso saludo del pueblo de Tamaulipas en las políticas humanistas que dirige su gobierno y que son patentes a lo largo de nuestra entidad. de esta forma recibiendo oportunidades de mejores salarios, programas de bienestar, vivienda, salud, educación, agua y en este caso en la una nueva entrega de viviendas del bienestar”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR