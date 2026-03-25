Continúan acciones para atender presencia de hidrocarburos en Veracruz y Tabasco

De manera conjunta se informó que continúa la implementación de acciones coordinadas para atender la presencia de hidrocarburos detectada en zonas costeras de Veracruz y Tabasco, mediante un grupo interdisciplinario integrado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Petróleos Mexicanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como autoridades estatales y locales.

Las labores se desarrollan bajo cinco ejes prioritarios que incluyen limpieza ambiental, apoyo a comunidades pesqueras, investigación técnica sobre el origen del hidrocarburo, supervisión ambiental y acciones legales una vez que se identifique a los responsables.

“Las brigadas interinstitucionales mantienen trabajos permanentes de limpieza en playas, cuerpos de agua y zonas de manglar afectadas, mediante recolección manual, instalación de barreras de contención y uso de cordones oleofílicos para recuperar el hidrocarburo”, se informó en un comunicado de la Secretaria de Medio Ambiente.

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Acoto que hasta el momento se han recolectado aproximadamente 128 toneladas de residuos impregnados de crudo a lo largo de más de 165 kilómetros de litoral en áreas cercanas a los puertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, así como en Dos Bocas, Tabasco.

📍 En Paraíso, Tabasco, el @GobiernoMX, a través de #Semarnat y en coordinación con @SEMAR_mx, realizó un recorrido en territorio para supervisar las zonas afectadas por la presencia de hidrocarburos en el Río Seco y áreas cercanas a la Refinería Olmeca.



🔍 En las zonas de… pic.twitter.com/TkG3XOFIT7 — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) March 25, 2026

Entre las acciones destacan el suministro de 100 mil litros de combustible al municipio de Pajapan —60 mil de gasolina magna y 40 mil de diésel— con un valor superior a 20 millones de pesos.

Asimismo, mediante el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente se destinarán 15 millones de pesos para la adquisición de artes de pesca. Desde el pasado 17 de marzo también opera una unidad médica móvil de Pemex que brinda atención a habitantes de los municipios afectados.

De manera adicional, la empresa productiva del Estado incorporó a pobladores de comunidades cercanas en labores temporales de limpieza y saneamiento.

Las autoridades indicaron que se mantiene en curso una investigación técnica y científica para identificar el origen del hidrocarburo.

Para ello se utilizan imágenes satelitales, monitoreo del desplazamiento de buques en la zona, drones y sobrevuelos realizados por aeronaves de la Armada de México.

También se llevan a cabo análisis oceanográficos, monitoreo de corrientes marinas, revisiones a infraestructura marítima y portuaria, así como requerimientos de información a operadores del sector energético.

📄 #ComunicadoConjunto | @GobiernoMX refuerza acciones integrales ante presencia de hidrocarburos en costas del Golfo de México.#SomosMedioAmbiente pic.twitter.com/i8bt2ttkTO — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) March 25, 2026

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LMCT