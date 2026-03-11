Noroña pide no llamar traidores al PT y al Verde por votar contra la reforma electoral

El senador Gerardo Fernández Noroña en conferencia en el Senado, en imagen de archivo.

El senador Gerardo Fernández Noroña rechazó calificar de traición el voto del Partidos del Trabajo y Partido Verde Ecologista en contra de la reforma electoral en comisiones de la Cámara de Diputados, y llamó a preservar la unidad de cara a las elecciones de 2027, aunque reconoció implícitamente que la iniciativa presentada dejó poco espacio para la negociación.

“No comparto las posiciones sectarias que se están impulsando. Vamos a ir juntos en 2027, ¿para qué lastimamos a nuestros aliados endilgándoles calificativos que además no aplican?”, afirmó Noroña en entrevista, en un tono que combinó la defensa de sus aliados con una velada crítica al manejo de la propuesta legislativa.

El senador señaló que la decisión de presentar la iniciativa sin modificaciones redujo el margen de acción del coordinador morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Se ha determinado sacar la iniciativa tal cual, y eso le ha dado poco margen de maniobra al coordinador, al presidente de la Junta de Coordinación Política”, dijo, sin atribuir responsabilidades directas, pero apuntando hacia el origen del problema.

Gerardo Fernández Noroña ı Foto: Cuartoscuro

En ese sentido, advirtió sobre el riesgo político de ese enfrentamiento interno: “El PRI, el PAN y el Movimiento Ciudadano están comiéndose las palomitas. Nosotros nos estamos agarrando a palos, hombre, no puede ser”.

Al ser consultado sobre si la presidenta Claudia Sheinbaum fracasó con esta iniciativa, el senador respondió: “Yo creo que ya sabía que en esas circunstancias la iniciativa no iba a prosperar”. Luego puso el conflicto en perspectiva frente a amenazas externas: “Tenemos al presidente de los Estados Unidos insistiendo en que quiere intervenir militarmente México con Alejandro Moreno Cárdenas aplaudiéndole de pie, y nos hace con estas diferencias que no son relevantes”.

En particular, cuestionó el doble mecanismo de elección para la representación proporcional contemplado en la iniciativa de reforma electoral: uno para los diputados de lista y otro por circunscripción, y planteó que un solo método habría sido más sencillo y menos controversial.

Cámara de Diputados, en CDMX. ı Foto: Especial.

“Cada cambio que haces, mientras más sencillo y más claro sea, mejor”, argumentó, aunque aclaró que votaría a favor de la reforma si llegara al pleno del Senado: “No me voy a meter en un debate interno de descalificación absurda”.

Noroña también rechazó la idea de que Morena deba caminar en solitario. “Sería un error de arrogancia, porque no podemos olvidar que ninguna fuerza política por sí misma puede tener más de 300 diputados”, sostuvo.

Extendió la autocrítica hacia ambos lados del diferendo: “A mis compañeros y compañeras del PT se les ha ido la mano en sus comentarios, porque lo que dicen no es correcto, es falso que nosotros queramos convertirnos en un partido de Estado con una sola fuerza”.

Noroña pronosticó de manera optimista la cohesión electoral futura: “Se va a olvidar, vamos a acabar yendo juntos, vamos a acabar haciendo un esfuerzo común y vamos a acabar obteniendo un buen resultado electoral”.

Reforma electoral ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT