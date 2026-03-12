Cae en Sinaloa Samuel ‘N’, uno de los más buscados por el FBI

Samuel “N”, uno de los 10 más buscados por el FBI, fue detenido en México luego de haber estado prófugo durante casi tres años, informó el director del Buró Federal de Investigaciones estadounidense, Kash Patel.

En un mensaje en redes sociales, detalló que el sujeto, originario de California, Estados Unidos, fue capturado en el estado de Sinaloa.

Información difundida este jueves. ı Foto: Especial.

