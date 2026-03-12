Por asesinato en EU

Cae en Sinaloa Samuel ‘N’, uno de los más buscados por el FBI

Samuel “N”, uno de los 10 más buscados por el FBI, fue detenido en México luego de haber estado prófugo durante casi tres años, informó el director del Buró Federal de Investigaciones estadounidense, Kash Patel

Ficha donde se muestra al detenido.
Ficha donde se muestra al detenido. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Samuel “N”, uno de los 10 más buscados por el FBI, fue detenido en México luego de haber estado prófugo durante casi tres años, informó el director del Buró Federal de Investigaciones estadounidense, Kash Patel.

En un mensaje en redes sociales, detalló que el sujeto, originario de California, Estados Unidos, fue capturado en el estado de Sinaloa.

Información difundida este jueves.
Información difundida este jueves. ı Foto: Especial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

TE RECOMENDAMOS:
La Presidenta Claudia Sheinbaum este jueves en Palacio Nacional.
Ahonda sobre reunión tras rechazo a Electoral

Sheinbaum insta a aliados no olvidar por qué están en cargo que ocupan, tras batear reforma electoral

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Claudia Sheinbaum este jueves en conferencia de prensa.
Adelanta plan

Presidenta Sheinbaum alista iniciativa para homologar metodología en investigaciones de feminicidios