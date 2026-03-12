Nos cuentan que en el mercado financiero generó comentarios favorables la reciente colocación de Bancomext, institución que encabeza Roberto Lazzeri, la cual logró captar 12 mil 272 millones de pesos mediante certificados bursátiles, en una operación que registró una sobredemanda superior a dos veces el monto originalmente previsto. La emisión, nos comentan, obtuvo las más altas calificaciones crediticias y logró incluso colocarse por debajo del rango de tasa estimado, reflejo del apetito de inversionistas institucionales como Afores, bancos y fondos. Pero más allá de los números, quienes conocen de temas financieros nos dicen que la operación deja ver que la banca de desarrollo está siendo vista como una que mueve piezas para ampliar el financiamiento productivo, particularmente hacia Pymes y empresas vinculadas al comercio exterior. ¿Y eso qué detona? Bueno, pues que se fortalezcan las cadenas de valor, que es precisamente uno de los objetivos esenciales del Plan México que impulsa el Gobierno federal. Registrado.