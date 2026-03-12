› El equipo de la Presidenta

Relevante, nos hacen ver, el rol que han jugado la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, en el refrendo del acuerdo entre el Gobierno y los expendedores de gasolina en el país, para que el precio de ese combustible se mantenga por debajo de los 24 pesos por litro. Es sabido que ambos son colaboradores eficientes de la Presidenta Claudia Sheinbaum no sólo ahora, sino desde que la mandataria era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Por lo pronto, el acuerdo signado ayer llega en un momento oportuno: justo cuando una amenaza de volatilidad, derivada del conflicto en Medio Oriente, se ciñe sobre los mercados petroleros. Fue la propia Presidenta quien informó ayer que “mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio”. Ahí el dato.