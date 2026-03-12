Monreal afirma que el ‘Plan B’ de la reforma electoral es constitucional

El diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que el llamado “Plan B” de la reforma electoral es constitucional y explicó que la propuesta contempla cuatro puntos, entre ellos posponer hasta el 28 de agosto la segunda elección judicial.

Desde la Cámara de Diputados de México, el legislador detalló que el plan no se limita a tres acciones, como se ha mencionado previamente, sino que incluye un cuarto elemento relacionado con el calendario del proceso judicial.

Las declaraciones del líder parlamentario se dan luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmará que su gobierno impulsará el denominado “Plan B” ante la falta de consenso para aprobar la reforma electoral en sus términos originales.

Monreal sostuvo que la ruta alternativa busca mantener la viabilidad de los cambios propuestos sin contravenir la Constitución, por lo que defendió su legalidad y viabilidad legislativa.

‼️EXTRA‼️ El líder de los diputados de Morena, @RicardoMonrealA , anuncia que el Plan B será una reforma constitucional.



Contendrá:

1. Reducción de $ e integrantes de Congresos Locales

2. Reducción de $ e integrantes de ayuntamientos

3. Cambio de fecha de revocación de mandato… pic.twitter.com/XgNZhE0tSj — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) March 12, 2026

Se prevé que el tema continúe en discusión en el Congreso en los próximos días, en medio del debate entre las distintas fuerzas políticas sobre el alcance de la reforma electoral.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó durante la conferencia de prensa matutina que el “Plan B” se enviará el lunes, ya que se está terminando la redacción.

“Si no pasa, no pasa nada”, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum. este jueves en Palacio Nacional.

Dicho plan consta de tres objetivos centrales, pero que ahora buscarán reducir los “excesos” a nivel local: poner un tope al presupuesto que se entrega a los Congresos estatales, rebajar las regidurías municipales y fortalecer la consulta ciudadana, respecto a adelantar la revocación de mandato.

Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/U2V3DcK9rY — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 12, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT