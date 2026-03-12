Adelanta plan

Presidenta Sheinbaum alista iniciativa para homologar metodología en investigaciones de feminicidios

Presidenta informó este jueves que su Gobierno alista una iniciativa para homologar metodología en investigaciones de feminicidios

Claudia Sheinbaum este jueves en conferencia de prensa.
Claudia Sheinbaum este jueves en conferencia de prensa.
La Presidenta de México Claudia Sheinbaum informó este jueves que su Gobierno alista una iniciativa para homologar metodología en investigaciones de feminicidios.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum destacó que se busca “modificaciones a la manera de investigar los feminicidios” para avanzar en la cero impunidad y “una serie de esquemas que permiten garantizar que en la flagrancia pueda atenderse de una manera distinta”.

“Ya está lista la iniciativa y la vamos a presentar aquí en marzo, para que en todas las entidades de la república se utilice esta metodología para investigar feminicidios”, refirió la Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

