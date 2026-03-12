Revientan PVEM y PT reforma electoral en San Lázaro; activa Morena el Plan B

La Cámara de Diputados desechó en lo general el dictamen de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal, luego de que, como se esperaba, el bloque oficialista no alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

En votación nominal, el proyecto obtuvo 259 votos en favor, 234 en contra y una abstención, cifra de favorables insuficiente para lograr las dos terceras partes de los presentes requeridas en el Congreso para un cambio constitucional.

El Dato: Luego de que no se alcanzó la mayoría calificada, los coordinadores de Morena y PVEM en las cámaras se reunieron en Palacio Nacional para revisar la agenda legislativa.

En la votación destacó que, a pesar de que el líder de Morena, Ricardo Monreal, había adelantado que los legisladores de su partido votarían todos a favor de la iniciativa impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, tres legisladoras guindas no apoyaron el dictamen: Giselle Arellano, Alejandra Chedraui y Santy Montemayor; además, de esa bancada destacaron las ausencias de Manuel Espino (que argumentó un asunto de salud), Jesús Jiménez, Iván Peña y Olga Sánchez Cordero.

TE RECOMENDAMOS: Reforma electoral UNAM llama a evitar retroceso político

Por otro lado, destacaron también 12 diputados del PVEM que sí avalaron la propuesta y uno del PT, el legislador Jesús Corral Ordóñez.

La oposición PAN-PRI-MC votó en contra en su totalidad, sólo sobresalió la ausencia de la priista Marcela Guerra.

Diputados de Morena encabezados por Ricardo Monreal, ayer, en el pleno. ı Foto: Cuartoscuro

La presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, dijo que la sesión que desechó esta iniciativa fue “histórica” y aseguró que la jornada parlamentaria demostró la importancia de la pluralidad en el Congreso mexicano, al subrayar que el resultado de la votación reflejó el funcionamiento de un Poder Legislativo libre y autónomo.

“Hoy tuvimos una sesión histórica porque se demostró para qué sirve la pluralidad en el Congreso mexicano. Se pueden fijar posiciones ideológicas y de partido, y ganar o no las mayorías en función de lo que establece la Constitución”, expresó la panista.

Durante un encuentro con medios, afirmó que no recibió presiones de coordinadores parlamentarios ni de fuerzas políticas durante la conducción de la sesión: “No recibo presiones. Me conocen los coordinadores, yo los respeto y pido que me respeten”.

Explicó que tanto la mesa directiva como la Junta de Coordinación Política (Jucopo) tienen facultades claramente definidas, por lo que su actuación se limitó a conducir el debate conforme al reglamento parlamentario.

La legisladora también destacó que durante la sesión los distintos grupos parlamentarios pudieron fijar sus posiciones políticas y debatir la reforma electoral con respeto.

López Rabadán indicó que, pese al rechazo del dictamen, en la Cámara de Diputados existen al menos 49 iniciativas en materia electoral que podrían continuar su trámite legislativo.

Explicó que las propuestas deberán seguir el proceso correspondiente en comisiones antes de llegar nuevamente al pleno, siempre considerando el plazo legal que establece que las reformas electorales deben aprobarse al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral.

Finalmente, la diputada señaló que, si se impulsa una nueva reforma electoral, lo ideal sería construirla con la participación de todas las fuerzas políticas.

“Las grandes reformas electorales en México se han construido con todos los partidos políticos. Ojalá que, si viene una nueva reforma, se pueda construir un acuerdo a favor del país”, dijo.

LAS POSICIONES. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo en tribuna que su grupo parlamentario ya anticipaba el resultado y que a partir de ahora trabajarán en la construcción de una alternativa de la mano de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Sabemos el destino que esta reforma puede tener, pero les anunciamos, una vez que se vote y una vez que se rechace, comenzaremos a construir el plan B de la reforma electoral, porque no desamayaremos, no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar, ¡que Viva México!”, declaró.

Desde el PT, el coordinador parlamentario, Reginaldo Sandoval, quien ha sido una de las voces más críticas de este proyecto, recordó que “nosotros siempre hemos estado en contra de que se instale un partido único o hegemónico. Queremos pluralidad democrática”.

Sandoval advirtió además que el nuevo esquema podría afectar la paridad de género y las acciones afirmativas, además de favorecer a entidades con mayor padrón electoral en la asignación de espacios legislativos.

Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del PVEM, mencionó que no acompañará el dictamen porque la propuesta para las listas por circunscripción distorsiona la representación, ya que las diputaciones se asignarían a entidades con los padrones electorales más numerosos y concentrarían la mayoría de las diputaciones asignadas por esta vía, en detrimento de los candidatos de estados con menos electores.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, señaló que su bancada reconoce la necesidad de actualizar el sistema electoral, aunque criticó el enfoque de la propuesta impulsada por el partido gobernante.

“México sí necesita una reforma electoral. En la bancada naranja creemos que el sistema está rebasado por la realidad en varias dimensiones: la participación ciudadana sigue cayendo, los procesos electorales continúan siendo inequitativos y sujetos a presiones externas, y las instituciones están inmersas en burocracias que no abonan a la certeza electoral. El reto es genuino y legítimo, pero la solución que propone Morena no va en esa dirección”, afirmó.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, anunció que su bancada votaría en contra del dictamen, al considerar que la reforma plantea cambios que podrían afectar el sistema democrático.

“Lo que vamos a discutir el día de hoy no son aspectos técnicos ni fórmulas para convertir votos en curules. Lo que está en juego es el presente y el futuro del sistema electoral mexicano, es decir, el presente y el futuro de nuestra democracia”, expresó.

Acusó que la propuesta responde a una visión unilateral que podría generar una distorsión en la representación popular, al buscar modificar los mecanismos de representación proporcional, lo que —dijo— permitiría compensar eventuales derrotas electorales de Morena.

Moreira también criticó el planteamiento de reducir el costo de las elecciones si, dijo, no se acompaña de reglas claras que garanticen equidad en la competencia política.

“Hay que bajar el costo de las elecciones, en eso estamos de acuerdo. Pero no estamos de acuerdo en una reforma que concentre el poder y debilite el equilibrio democrático”, señaló.

Durante la sesión, legisladores de oposición insistieron en que el proyecto debe construirse mediante consensos amplios entre todas las fuerzas políticas, especialistas y autoridades electorales.

Sheinbaum alista otra opción; “yo ya cumplí”

› Por Yulia Bonilla

Previo a la discusión y posterior rechazo de la reforma electoral por la falta de consenso de Morena con los aliados, el PT y el Partido Verde, la Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que enviará un plan alterno a los legisladores, es decir, su plan B.

La mandataria federal mencionó que esperaría a que se desarrollara el debate en la Cámara de Diputados para enviar su plan alterno. “Ya después del debate y del resultado ya presentaremos otras iniciativas… Vamos a esperar”, declaró.

Ayer, el pleno de San Lázaro discutió el dictamen de la propuesta del Ejecutivo; sin embargo, el proyecto no avanzó debido a que las bancadas del Partido de Trabajo y del PVEM mantuvieron su rechazo a algunos términos de ésta, como la modificación para elegir a los plurinominales y la reducción presupuestal a partidos.

El Dato: La oposición aseguró que la iniciativa de la Presidenta carece de consenso técnico y político, y que busca vulnerar la pluralidad del sistema político mexicano.

Sheinbaum Pardo nuevamente se dijo satisfecha por considerar que ella ya cumplió con presentar la propuesta con base en demandas de la población.

“Yo me siento muy satisfecha de haber enviado la iniciativa. Cumplo con un compromiso que hice con el pueblo, lo hice en campaña y lo hice en el Zócalo de la Ciudad de México con los cien puntos”, dijo.

Además, reiteró que los legisladores serán los que tomen la decisión del voto que emitirán respecto a los cambios al sistema electoral. “Recojo lo principal, que es esta solicitud ciudadana sobre dos temas esenciales, que son los recursos económicos y el que todos los legisladores sean electos, aun cuando representen proporcionalmente a su partido. Y ya depende de los legisladores cómo van a votar. Pero nosotros cumplimos y para mí, eso es muy importante”, señaló.

La semana pasada, la mandataria federal expuso los resultados de una encuesta aplicada a la ciudadanía. Aseguró que más de cuatro quintas partes de la población apoyaban que legisladores que llegan al cargo por la vía de representación también emanen de una votación ciudadana, así como reducir la cantidad de recursos que se destinan a los partidos políticos y la organización de las elecciones, tarea a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los resultados apuntaban a que 87 por ciento de las y los mexicanos respaldaban que se supervise el dinero que se destina a las campañas electorales; 85 por ciento apoyó la reducción de los salarios y bonos que perciben funcionarios electorales, como las y los consejeros del INE.

Además, el mismo porcentaje respaldó que todos los cargos sean electos por voto directo, mientras que 83 por ciento avaló que se reduzca el dinero de los partidos.

En la misma exposición, Sheinbaum Pardo destacó que gran parte de la población está de acuerdo en prohibir la reelección en los cargos y el nepotismo.

Antes, la Presidenta también comentó que la valoración del voto emitido por los legisladores sería evaluada por la misma ciudadanía. “Nosotros la vamos a enviar, es un compromiso de la Presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar, bien. Porque lo que estamos planteando no es una ocurrencia, es algo que viene del sentimiento del pueblo”, declaró en febrero.

Morena lamenta rechazo a la enmienda presidencial

› Por Claudia Arellano

Diputadas y diputados de Morena lamentaron que la iniciativa de reforma electoral enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum no fuera aprobada, al considerar que la propuesta reconocía y elevaba a rango constitucional la representación política de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, legisladores del oficialismo señalaron que la iniciativa responde, entre otras cosas, a una demanda histórica de los pueblos originarios y permitirá fortalecer la participación política de sectores que, afirmaron, han sido excluidos durante décadas.

La diputada Gloria Sánchez López afirmó que las comunidades indígenas respaldan la iniciativa y consideró que representa un paso hacia la justicia social.

334 votos se necesitaban para que la reforma avanzara al Senado

Por su parte, la diputada Rosa María Castro Salinas señaló que la discusión de la reforma representó un momento histórico, pues por primera vez se buscaba establecer en la Constitución la obligación de garantizar acciones afirmativas en candidaturas para pueblos indígenas y afromexicanos.

Indicó que, en los procesos electorales recientes, integrantes de comunidades indígenas, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes, migrantes y miembros de la diversidad sexual han tenido que litigar en tribunales para hacer valer sus derechos políticos.

En tanto, la legisladora Irma Juan Carlos señaló que la reforma representaba un avance para ampliar los derechos políticos de los sectores excluidos y consolidar una democracia más incluyente.

Luis Morales Flores, integrante de la comunidad otomí, subrayó que la reforma buscó garantizar la presencia de representantes de pueblos originarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

En el mismo sentido, Emilio Ramón Ramírez Guzmán afirmó que la iniciativa constituye en todo sentido un momento histórico para la democracia mexicana y para las comunidades indígenas que han luchado por una representación política efectiva.





Exige PAN a Morena respetar la Constitución

› Por Claudia Arellano

Ante el anuncio de un eventual plan B a la reforma electoral, mediante reformas a leyes secundarias, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, aseguró que la bancada actuará como un “cuerpo compacto” para frenar cualquier intento de imponer por esa vía lo que no lograron aprobar en la Constitución.

En conferencia de prensa en San Lázaro, el legislador calificó estas intenciones como un intento de “reciclar aventuras guajiras” para desmantelar la democracia y advirtió que, de vulnerarse el marco constitucional, el caso terminará siendo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al recordar que la Carta Magna no es un cuadernillo para satisfacer intereses particulares.

El Dato: El PAN propone anular elecciones o incluso cancelar el registro de partidos políticos cuando se demuestre que hubo financiamiento ilícito en campañas.

“Si viola la Constitución el plan B, por lo menos la Corte debe de invalidarlo, como invalidó el plan B que conocimos hace unos años y que empezó por la pluma de ya saben quién. No es bueno continuar fracasos ni seguir dividiendo la política electoral”, indicó.

En su oportunidad, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, señaló que, aunque su partido está abierto al diálogo sobre las iniciativas secundarias, no permitirá que se implementen reformas que alteren los principios constitucionales en materia electoral, como la representación proporcional, la libertad de uso de tecnologías y la autonomía del árbitro electoral.

70 diputados del PAN votaron en contra de la iniciativa

También comentó que el partido en el Gobierno llegará acortado a la implementación de un plan B: “Es poco lo que van a poder hacer, de lo cantado, en las reformas secundarias, a menos que ya de plano hagan lo que quieran con la Constitución, que no nos asombraría.

“Si en la reforma secundaria viene un intento de plasmar lo mismo que no pudieron en una reforma constitucional, es obvio que la respuesta es que no, que claro que vamos a seguir siendo un frente para impedir, vamos a esperar a ver si es lo mismo. Si es un papel, calca ilegal. Vamos a ver si son otras propuestas y si nos invitan al diálogo, por supuesto lo analizaremos”, dijo.

Horas antes de que se votara en el pleno la reforma, el presidente del PAN denunció que el oficialismo omitió abordar el problema de la sobrerrepresentación legislativa, mecanismo que permitió a Morena obtener una mayoría artificial que no corresponde al número real de votos obtenidos en las urnas. También criticó que evitara deliberadamente discutir la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.

Verde urge al diálogo de

dirigentes de coalición

› Por Tania Gómez

El senador Manuel Velasco Coello, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República, confirmó que la coalición que llevó a Claudia Sheinbaum a la Presidencia seguirá unida de cara a las elecciones de 2027, pero advirtió que es necesario abrir el diálogo entre las dirigencias de los partidos aliados antes de que arranque el proceso electoral.

“La coalición se va a mantener. A principio de año las dirigencias nacionales ratificaron la alianza de todos los partidos coaligados, tanto de Morena, Verde y Partido del Trabajo, y la idea es que se mantenga esta coalición para las elecciones del 2027”, afirmó Velasco.

El Dato: Para evitar que el PT y PVEM frustraran cambios viables, la Presidenta instruyó sacar de la iniciativa restraso de la elección judicial y la consulta de revocación de mandato.

PVEM en el Senado descarta “operación cicatriz”

Sin embargo, el legislador chiapaneco reconoció que la alianza enfrenta tensiones que deben atenderse con prontitud. “No una operación cicatriz, pero sí es necesario que se den acercamientos y pueda haber diálogo entre las dirigencias para poder caminar en la ruta del 2027”, señaló, sin precisar cuáles son los puntos de fricción.

Consultado sobre quién debería tomar la iniciativa para tender esos puentes, Velasco descartó que sea la Presidenta quien encabece ese proceso : “Yo creo que a través de la secretaria de Gobernación”, dijo, y reveló que él mismo ha mantenido contacto constante con esa dependencia. “He tenido comunicación de prácticamente permanente con la secretaria de Gobernación”, añadió.

Verde estima presentación del “Plan B” electoral la próxima semana

En cuanto al “Plan B” de la reforma electoral, iniciativa que sería presentada la próxima semana, Velasco reconoció que su bancada aún no conoce el contenido.

“Ahorita el Plan B no lo conocemos. Todavía no nos lo presenta”, indicó, aunque confirmó que “todo indica” que será presentada el lunes próximo.

El senador se reservó una posición formal hasta conocer el texto completo, pero adelantó las líneas generales que contarían con el respaldo del Verde.

“Nosotros sí vamos a apoyar la revocación de mandato como lo planteó la Presidenta de México”, sostuvo, y apuntó que la modificación de la fecha para la elección judicial podría ser otro de los temas incluidos en la propuesta .

El legislador condicionó el apoyo del Verde al alcance de la reforma: si la iniciativa se limita a esos dos temas, sin incorporar contenidos que ya fueron debatidos y descartados en legislaciones anteriores, el PVEM votará a favor.

Por separado, el senador Luis Armando Melgar, integrante de la bancada del Verde, advirtió que, si a través del plan B pretenden modificar las leyes secundarias, con cambios que rebasen lo establecido en la Constitución, su voto será en contra, aunque no cambie el resultado.

“Si nos quieren sorprender en las leyes secundarias con modificaciones que van más allá de la Constitución, no tengan la menor duda que bajo protesta votaremos y esperaremos que la Suprema Corte cumpla con lo que le corresponde: cuidar y defender la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”, señaló.

También recordó que existe un precedente claro de este escenario. En 2022, cuando era diputado, llegaron al Congreso de la Unión reformas electorales en leyes secundarias que, a su juicio, eran violatorias de la Carta Magna: “Esas reformas en el 2022 llegaron a la Suprema Corte y les dio palo. No pasó ninguna”, recordó al subrayar que ese antecedente marca la pauta para el próximo debate.

El senador del PVEM reconoció que sí existe margen legítimo para hacer modificaciones a nivel de ley secundaria en materia electoral, pero advirtió que aún no conoce el contenido del paquete de las iniciativas.

UNAM llama a evitar retroceso político

› Por Yulia Bonilla

En el marco de la discusión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, hizo un llamado a que el proceso para modificar el sistema electoral del país se conduzca con ética y sin apego a condiciones partidistas ni mayorías pasajeras, para evitar un retroceso que, advirtió, podría representar un costo “muy alto” para la evolución política del país.

Al inaugurar el seminario universitario “La reforma político-electoral que México requiere”, el rector de la máxima casa de estudios subrayó que el sistema electoral mexicano se ha hecho de reconocimiento a nivel global, al haber conseguido que el gobierno transitara entre distintas corrientes políticas de manera pacífica, por lo que el cambio que ahora se busca debe procurar mantener la pluralidad y neutralidad.

“México ha construido una estructura electoral reconocida internacionalmente por su solvencia operativa y por haber hecho posible alternancia pacífica. Eso significa preguntarnos cómo mejorarlo sin menoscabar pilares básicos como la pluralidad y la neutralidad de los poderes públicos, así como mantener la adecuada representación de la diversidad política de nuestra nación en el Congreso de la Unión. En esta materia no debe haber retroceso, porque si lo hubiera, el costo para la evolución del país sería muy alto”, dijo.

El rector subrayó que el análisis del sistema electoral nacional requiere que se haga desde varios ángulos y no solamente desde las condiciones partidistas ni del poder que se llegue a concentrar.

Enfatizó que las reformas que mejor han prosperado son aquellas que se basaron en la legitimidad, solidez técnica y el arraigo social, así como el haber conseguido consensos amplios.

En este contexto, comentó que el papel de las universidades es apoyar a que los cambios en el país tengan como base argumentos racionales y no “simplificaciones”.

Noroña pide no calificar

como traidores a aliados

› Por Tania Gómez

Senadores de Morena bajaron el tono al conflicto interno por los votos disidentes de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) contra la reforma electoral, al descartar que se tratara de una traición, sino más bien, una diferencia de criterios, aunque hubo algunos que arremetieron fuerte contra sus aliados.

“No comparto las posiciones sectarias que se están impulsando. Vamos a ir juntos en 2027. ¿Para qué lastimamos a nuestros aliados endilgándoles calificativos (de traidores) que, además, no aplican?”, cuestionó Gerardo Fernández Noroña.

334 votos de la Cámara baja requería la reforma electoral para pasar

En ese sentido, advirtió sobre el riesgo político de ese enfrentamiento interno: “El PRI, el PAN y el Movimiento Ciudadano están comiéndose las palomitas. Nosotros nos estamos agarrando a palos… hombre, no puede ser”.

En entrevista, el expresidente de la mesa directiva de la Cámara alta rechazó que Morena deba caminar en solitario luego de este episodio, y lo planteó en términos aritméticos: “Sería un error de arrogancia, porque no podemos olvidar que ninguna fuerza política, por sí misma, puede tener más de 300 diputados”.

Gerardo Fernández Noroña ı Foto: Cuartoscuro

Reconoció que presentar la iniciativa sin modificaciones dejó poco margen de negociación al coordinador de los diputados federales, Ricardo Monreal, y cuestionó el doble mecanismo de elección para la representación proporcional.

Finalmente, Fernández Noroña descartó que este episodio vaya a marcar el rumbo de la coalición: “Se va a olvidar, vamos a acabar yendo juntos, y vamos a acabar obteniendo un buen resultado electoral”.

Por separado, Lilia Margarita Valdez rechazó que se trate de una traición la postura del PT y el PVEM, sino una diferencia de criterios: “No, no, no, en lo más mínimo. Lo veo como dos hermanos o tres que nos entendemos en muchas cosas y que en otras no hubo acuerdo, no hubo entendimiento. Y que ellos están, reitero, en todo el derecho de diferir, y en lo personal tienen mi respeto”.

Cámara de Diputados, en CDMX. ı Foto: Especial.

La legisladora morenista se refirió al balance del capítulo para la Presidenta Claudia Sheinbaum: “Cumplió. Ella dijo: ‘la ciudadanía me pidió una reforma electoral, ya la envié’”, y abrió la puerta a que la iniciativa pueda reformularse desde el Legislativo o desde la propia ciudadanía.

En la misma línea, Enrique Inzunza rechazó de manera categórica que los votos en contra puedan calificarse de traición: “No, claro que no. Han votado muchas veces con nosotros. Si se comparten los propósitos, no podemos excluir absolutamente a nadie. Debemos caminar juntos”.

Quien criticó a los aliados de Morena fue Félix Salgado Macedonio, quien advirtió que quienes voten en contra de la reforma electoral van a pasar al “muro de la traición”.

“Van a pasar al muro de la traición los que voten en contra (de la reforma), pues yo creo que sí, con todo respeto, (cuidaron) sus intereses. Está bien planteada la reforma, pero, obviamente, lastimó a algunos. Imagínate… se les va a acabar el negocio de los plurinominales”, consideró.

“Imagínate venir juntos con sueños, con ideales, luchando por la Cuarta Transformación, y luego, de repente, cuando ven que viene la transformación, le dan para atrás”, señaló en entrevista donde consideró que tener 300 diputados plurinominales “esa no es una proporcionalidad, es un exceso. Exceso de la falsamente llamada democracia”.

Reforma electoral ı Foto: Especial

Llegan cobijados por 4T

y rechazan reforma clave

› Por Claudia Arellano

La conformación de la actual Cámara de Diputados y la resistencia de grupos no opositores a la reforma electoral impulsada por el Gobierno evidenció nuevamente el peso de las alianzas electorales en la integración del Congreso.

En la LXVI Legislatura, el bloque conformado por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) logró una amplia mayoría, impulsada en buena medida por la asignación de diputaciones de representación proporcional que le aportó aparecer bajo el paraguas de la Cuarta Transformación.

El Dato: Escaño y curul definen el asiento físico que ocupa un legislador en una cámara parlamentaria. Generalmente se utiliza escaño para el de senador y curul para el del diputado.

De acuerdo con la distribución aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el bloque oficialista obtuvo 108 diputaciones plurinominales: 77 para Morena, 18 para el PVEM y 13 para el PT. Estas curules se sumaron a las ganadas por mayoría relativa, lo que permitió a la coalición alcanzar 364 de los 500 escaños de la Cámara de Diputados.

La configuración legislativa dejó a Morena con 253 diputaciones, mientras que el PVEM alcanzó 62 y el PT 49, consolidando a los aliados del guinda como fuerzas decisivas dentro del Congreso.

El sistema de representación proporcional permite a los partidos colocar perfiles en listas regionales que acceden al Congreso sin necesidad de ganar un distrito electoral. Si bien el mecanismo busca garantizar pluralidad, analistas han señalado que también se ha convertido en una vía para que liderazgos partidistas, operadores políticos o figuras cercanas a las dirigencias aseguren un escaño.

Esto ha generado cuestionamientos sobre si algunos perfiles que obtuvieron una diputación plurinominal se beneficiaron indirectamente del capital político y electoral de Morena, que fue el partido con mayor votación en las elecciones federales pasadas.

El acuerdo electoral entre Morena, el PVEM y el PT —bajo la coalición Sigamos Haciendo Historia— permitió a los tres partidos competir juntos en numerosos distritos. Aunque cada instituto político registró candidaturas propias, la suma de votos fortaleció al bloque.

¿QUIÉN ES QUIÉN? Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de la bancada del PT, es uno de los operadores más visibles del partido en el Congreso. Él ha ocupado cargos dentro de la estructura partidista durante más de dos décadas y ha sido diputado federal en varias legislaturas. Desde la coordinación petista en San Lázaro ha participado en las negociaciones legislativas con Morena, lo que lo convierte en uno de los interlocutores del bloque oficialista en temas clave.

Con trayectoria en distintos partidos y cargos públicos, Benjamín Robles Montoya (PT por Oaxaca) fue senador de la República y posteriormente se integró al Partido del Trabajo.

Su carrera ha estado ligada a negociaciones políticas dentro del bloque de izquierda, primero en el PRD y después en la coalición que encabeza Morena.

Juan Carlos Natale López (Verde por Puebla), dirigente estatal del Verde, ha ocupado cargos legislativos federales vinculados a la estructura partidista. Su presencia en el Congreso se explica en buena medida por su cercanía con la dirigencia nacional del partido, lo que lo posiciona como uno de los cuadros políticos dentro de la alianza con Morena.

María del Carmen Pinete Vargas (Verde por Veracruz) tuvo una trayectoria política de más de dos décadas y ocupó diversos cargos legislativos federales. Durante la actual Legislatura llegó a desempeñarse como vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Lilia Aguilar Gil (PT por Chihuahua) ha sido diputada federal en varias ocasiones y es una de las figuras más visibles del partido en temas legislativos. Proviene de una familia con larga trayectoria política en Chihuahua y ha ocupado cargos en el Congreso desde distintas posiciones partidistas dentro de la izquierda.

CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LA 4T ı Foto: Especial

Plurinominales registran

faltas e improductividad

› Por Tania Gómez

Senadores de representación proporcional, o plurinominales, en la actual Legislatura del Congreso acumulan altos niveles de inasistencias y una producción limitada de iniciativas, de acuerdo con los registros oficiales de asistencia y actividad parlamentaria.

El debate sobre este esquema cobra nueva relevancia luego de que la Cámara de Diputados rechazara la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al no alcanzar la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución.

EL Dato: El objetivo de los pluris es proteger la expresión electoral de las minorías y garantizar su participación en la integración del órgano legislativo, según su representatividad.

La iniciativa, entre otros puntos, preveía modificar el sistema de representación proporcional. Con su caída, el sistema de listas plurinominales queda intacto, al menos por ahora, y el desempeño de quienes acceden al Congreso por esa vía vuelve a estar bajo la lupa.

Aunque el esquema de representación proporcional fue diseñado para equilibrar la presencia de las fuerzas políticas en el Congreso, en la práctica también permite que dirigentes partidistas, exgobernadores y operadores políticos accedan al Senado y registren bajo desempeño legislativo.

Uno de los casos más notorios es el de Alejandro Moreno Cárdenas, coordinador de la bancada del PRI en el Senado y líder nacional de ese partido, quien llegó a la Cámara alta encabezando la lista plurinominal del tricolor.

El Tip: la reforma electoal busca disminuir el financiamiento a partidos y cambiar el mecanismo de asignación de curules en el Congreso.

En 131 sesiones registradas acumuló 27 inasistencias: 20 fueron justificadas —lo que implica que se le cubrió el salario— y siete sin justificar, por las que habría recibido descuento. En total, se ha ausentado de una de cada cinco sesiones.

Otro caso que destaca es el de la senadora panista Lilly Téllez, quien suma 17 ausencias, de las que justificó 14 y tres mantuvo sin justificar. En total, se ha ausentado de una de cada ocho sesiones del pleno.

En Morena también se registran casos de baja actividad legislativa entre senadores plurinominales. El exsecretario particular del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Esquer Verdugo, quien además preside la Comisión de Comunicaciones y Transportes, no ha presentado una sola iniciativa en individual.

Su participación se limita a iniciativas colectivas de su bancada o adhesiones a propuestas de otros legisladores. Además, registra cuatro inasistencias —dos justificadas y dos sin justificar.

Yeidckol Polevnsky, del Partido del Trabajo (PT), tiene 16 inasistencias, todas justificadas, y ninguna iniciativa presentada en lo individual. Todas, con su bancada, o es adherente en las iniciativas de otros senadores.

Además, Alberto Anaya, coordinador de la bancada petista en el Congreso y líder nacional de ese partido, tiene sólo dos iniciativas presentadas. Ambas, referentes al tema educativo.

Las ausencias también alcanzan a otros perfiles. El exlíder nacional del PAN, Marko Cortés, acumula 13 inasistencias, de las cuales diez fueron justificadas y tres no, mientras que la senadora panista Laura Esquivel Torres registra 20 ausencias —17 justificadas y tres sin justificar—. En el mismo grupo, Karen Michel González Márquez suma 16 ausencias, tres de ellas sin justificar.

En el caso de Movimiento Ciudadano, su coordinador, Clemente Castañeda, suma 10 faltas justificadas y tres que no justificó.

El exgobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado, senador plurinominal de Morena y presidente de la Comisión de Justicia, registra nueve inasistencias justificadas y apenas cuatro iniciativas propias, ninguna aprobada.

Alejandro Murat Hinojosa, exgobernador de Oaxaca, tiene cinco faltas registradas —cuatro justificadas— y nueve iniciativas. En el Partido Verde, el coordinador parlamentario Manuel Velasco Coello, exgobernador de Chiapas, acumula cuatro inasistencias justificadas y siete iniciativas propias.

PATRÓN REPETITIVO. La reforma electoral de Claudia Sheinbaum, que ayer fue desechada en la Cámara de Diputados, buscaba eliminar a los 32 plurinominales del Senado.

El politólogo y analista Edgar Ortiz señaló que la dinámica de ausencias y baja actividad legislativa, alimenta la percepción de que las listas plurinominales se utilizan para premiar lealtades partidistas o garantizar posiciones políticas, más que para fortalecer el trabajo en las Cámaras.

“Al no depender de una campaña ni de un electorado directo, algunos legisladores de representación proporcional enfrentan menor presión política para rendir cuentas o impulsar agenda legislativa propia”, advirtió.

Los registros legislativos demuestran un patrón que, lejos de ser excepcional, se repite con regularidad entre los legisladores que no tuvieron que convencer a un elector para llegar al cargo.

A la vista ı Foto: Especial