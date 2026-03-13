Sheinbaum: PT y PVEM no quisieron recorte de presupuesto a partidos ni dejar de nombrar pluris

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó directamente que los aliados de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México se opusieron a dejar de nombrar directamente a quienes ocupan sus candidaturas plurinominales y a que se rebajara la cantidad de recurso público que se destina a los partidos públicos, como lo propuso en la reforma electoral que fue rechazada en la Cámara de Diputados.

Consultada durante su conferencia de este viernes, sobre cuáles fueron los puntos que los partidos aliados intentaron negociar con ella, Claudia Sheinbaum remarcó que el acercamiento quedó a cargo de la Secretaría de Gobernación.

“La Secretaria de Gobernación encabezó distintas mesas y ella me informaba: ‘dicen que esta parte sí y esta no’”, contó Claudia Sheinbaum desde Colima donde este viernes realizó su conferencia.

-“¿Qué es lo que no querían?”, se le preguntó.

-“Pues es que ellos querían seguir nombrando los plurinominales, ellos no querían que se disminuyeran los montos de los partidos, esencialmente”, aclaró Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum reiteró que ella no iba a estar dispuesta a negociar los planteamientos de la iniciativa que envió al Congreso, porque su compromiso era el de presentar un proyecto que respondiera a lo que sostuvo en campaña y al inicio de su sexenio ante la población.

“¿Era factible negociarlo? Sí, sí era factible, pero tomé la decisión de no hacerlo. Porque yo había hecho un compromiso con la gente y para mí los compromisos se cumplen. Y en todo caso, pues ya la gente, el pueblo va a ver quién votó y quién no votó en este caso”, dijo Claudia Sheinbaum.

Sobre la exhibición que morenistas hicieron en Oaxaca de los petistas que votaron en contra de la reforma electoral, Claudia Sheinbaum consideró que no fue correcto, porque finalmente la población ya identifica a quiénes no respaldaron el plan inicial, el cual buscaba principalmente reducir el presupuesto a partidos, autoridades electorales y cambiar la manera en que se elige a las candidaturas plurinominales para el Congreso.

“No está bien. No creo que sea algo correcto. Claro que el pueblo de México pues sabe quién votó a favor y quién en contra. Es un pueblo muy informado, pero no hace falta esta exposición”, dijo Claudia Sheinbaum.

En cambio, la mandataria insistió en señalar que las bancadas del PRI, PAN y MC fueron las que se opusieron a votar en favor del proyecto, dejando en segundo plano la mención sobre que los del PT y PVEM también retiraron mayoritariamente su apoyo al mismo.

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FGR