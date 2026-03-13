SRE defiende cooperación con Estados Unidos tras publicación de Donald Trump

Sheinbaum señaló que catalogar al fentanilo como arma, como hizo Trump, no sustituye una estrategia integral contra las adicciones.

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reposteara una publicación en la que se insinuó mediante cuestionamientos que el Gobierno de México mantiene vínculos con el crimen organizado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un pronunciamiento en el que señaló que el republicano es consciente de que hay colaboración entre ambas naciones, pero en condiciones de respeto a la soberanía.

Por medio de redes sociales, el mandatario estadounidense publicó un fragmento de la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en donde habla de cómo ha rechazado el ofrecimiento de que Estados Unidos intervenga en el combate a lo cárteles, de lo cual se ha dicho orgullosa.

“Claudia Sheinbaum admite que Donald Trump la llamó para ofrecerle erradicar a los cárteles, y que rechazó que EU intervenga: ‘Así es, dijimos que no, orgullosamente no’. ¿Y así dice que no son un narcogobierno?”, se lee en la publicación hecha por otro usuario de redes sociales, pero reposteada por Trump.

COMUNICADO. “Colaboración México-EE.UU., con respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación”.https://t.co/R7WbbnqDyx pic.twitter.com/cyrGYW0ztu — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 13, 2026

La cancillería mexicana emitió un pronunciamiento en el que subrayó que el Gobierno de México se basa en su propia estrategia de seguridad para enfrentar al crimen organizado y que Donald Trump sabe de esa cooperación, bajo términos del respeto a la soberanía de cada territorio.

“El Gobierno de México actúa con firmeza con base en su estrategia nacional de seguridad y en estricto apego a sus leyes en contra de la delincuencia organizada y la impunidad. La administración del presidente Trump sabe que hay cooperación, siempre con pleno respeto a nuestra soberanía e integridad territorial”, dijo.

Además, señaló que la relación entre ambos países “ha alcanzado niveles históricos” en cuanto a la colaboración y por medio de acuerdos sobre la responsabilidad compartida y diferenciada, así como el respeto y confianza mutua, lo que ha llevado a una cooperación sin subordinación para enfrentar el tráfico de drogas y el de armas.

Como ejemplo de esto, la Secretaría destacó resultados de operativos contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, o contra Samuel ‘N’, quien era uno de los más buscados por el FBI y que ya fue trasladado a Estados Unidos.

Igualmente, se ejemplificó la coordinación y acciones del lado mexicano con el reciente aseguramiento de 270 kilogramos de fentanilo en el estado de Colima.

“Las operaciones en contra del crimen organizado transnacional en México se planean y llevan a cabo por las fuerzas de seguridad mexicanas; no obstante, se mantiene una estrecha colaboración con agencias de seguridad estadounidenses de conformidad con el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley”, expuso.

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MSL