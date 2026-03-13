‘Cárteles gobiernan México, nos guste o no’, insiste Trump; ‘no se debió rechazar envío de tropas’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ahora, el magnate afirmó que la mandataria mexicana no debió rechazar su ayuda para acabar con los cárteles de la droga, lo que implicaba permitir operaciones militares.

Además, Donald Trump aseguró que él se ofreció a combatir a los cárteles en México, pero “por alguna razón ella no quiere hacer eso”. Previamente, la mandataria federal aseguró que la condición para una coordinación con EU en materia de seguridad es el respeto a la soberanía de México.

“Ella no debió haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a deshacerme de los cárteles en México y por alguna razón ella no quiere hacer eso”, indicó el magnate.

El presidente estadounidense también reiteró que los cárteles de la droga gobiernan en el país, una frase con la que intenta lograr la aprobación de operaciones del Ejército de EU en México.

“Me agrada mucho, pero debería deshacerse de los cárteles porque los cárteles, nos guste o no, están manejando México”, dijo Donald Trump

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JVR