Embajador Ronald Johnson critica donaciones a Cuba y llama a ‘empoderar’ al pueblo cubano

El embajador de EU en México, Ronald Johnson, el 26 de junio del 2025.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se posicionó en contra de las donaciones para Cuba a través de la asociación civil Humanidad con América Latina, promocionada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de la red social X, el diplomático acusó que realizar una donación significaría apoyar a un régimen político que está frente al poder desde hace décadas y que no tendría efectos en empoderar a las y los cubanos.

“La mejor forma de ayudar al pueblo cubano es empoderándolo, no al régimen que los ha oprimido durante décadas” Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México



En su publicación López Obrador expresó que el dinero depositado en la cuenta de Banorte de la asociación civil se usará para comprar alimentos, medicinas y petróleo.

Señaló que hace esto a pesar de estar retirado, bajo el motivo de que le hiere “que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”.

Añadió en su publicación que la asociación civil Humanidad con América Latina fue abierta por ciudadanos, escritores y periodistas, como dio a conocer el pasado 10 de marzo el diario La Jornada.

Esta es la segunda vez en el 2026 que el expresidente se manifiesta en redes sociales. El penúltimo fue el 3 de enero para anunciar que Estados Unidos estaba cometiendo tiranía por la intervención militar en Venezuela que terminó con la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro Moros.

“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial” señaló entonces", escribió el tabasqueño en ese entonces.

Además envió un mensaje al presidente Donald Trump para solicitarle que “no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones”.

Finalizó la publicación reiterando que “el respeto al derecho ajeno es la paz”, reiterando su apoyo incondicional a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y no mandándole un abrazo al mandatario republicano, como solía hacerlo en su tiempo al frente del país.

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cehr