AMLO reaparece y pide donaciones para Cuba: ‘que cada quien aporte lo que pueda’

Al salir brevemente del retiro, el expresidente Andrés Manuel López Obrador acudió a sus redes sociales para defender la soberanía de Cuba e invitar a una convocatoria para recaudar fondos en apoyo a la isla caribeña.

A través de la red social X, el tabasqueño se dijo “herido” por que ”busquen exterminar" a Cuba “por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía”, aunque sin mencionar explícitamente a Estados Unidos.

“A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: ‘No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra’”, escribió.

López Obrador invitó a realizar aportaciones voluntarias a una cuenta bancaria de la asociación civil Humanidad con América Latina, conformada por escritores, intelectuales, periodistas y ciudadanos vinculados al diario La Jornada.

Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba.



A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 15, 2026

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cehr