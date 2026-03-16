FGR abre investigación por ‘contaminación’ de escena del crimen en operativo contra ‘El Mencho’

FGR inicia investigación por posible "contaminación" de escena del crimen durante operativo en el que fue abatido "El Mencho".

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una investigación interna para determinar si hubo irregularidades en la preservación de la escena del crimen tras el operativo en Tapalpa, Jalisco que derivó en el abatimiento del líder criminal Nemesio Oseguera “El Mencho”.

En un comunicado, la institución explicó que existe una alta probabilidad de que el lugar haya sido contaminado, luego de que personas ajenas ingresaran sin autorización a varias cabañas donde presuntamente se refugiaba el sospechoso.

La Fiscalía detalló que, antes de que el Ministerio Público obtuviera una orden judicial de cateo, diversos individuos accedieron a los inmuebles y pudieron haber alterado posibles indicios.

Debido a ello, la dependencia señaló que no puede confirmar si los objetos reportados públicamente como evidencia realmente se encontraban en el sitio.

Previo a la intervención ministerial, diversas personas ingresaron a dichos inmuebles sin autorización, lo que alteró y contaminó la escena Fiscalía General de la República (FGR)



La FGR agregó que esta situación también podría afectar la cadena de custodia de los elementos encontrados, por lo que será necesario revisar si las pruebas fueron preservadas conforme a los protocolos periciales y legales correspondientes.

En el mismo sentido, la FGR recordó que el operativo para detener a “El Mencho”, el cual derivó en que fuera abatido, fue ejecutado con una alta complejidad táctica.

Así, debido a la complejidad del operativo y a las condiciones de seguridad en la zona, no fue posible asegurar de inmediato los inmuebles señalados, lo que retrasó la intervención ministerial. A su vez, esto dio paso a la posible contaminación de la escena.

Finalmente, la institución indicó que la investigación en curso busca determinar si algún servidor público incurrió en una falta al no preservar oportunamente el lugar de los hechos, y aseguró que continuará informando conforme avance el proceso.

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