Cae operador que trasladó a pareja de El Mencho

Las Fuerzas Armadas mexicanas detuvieron a José “N”, alias Pepe, uno de los principales operadores logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la persona encargada de trasladar a la pareja sentimental de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, asesinado el 22 de febrero, a Tapalpa, Jalisco.

La captura sucedió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el mismo estado de Jalisco, durante una operación conjunta entre las fuerzas especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con la información compartida por la V Región Militar, a Pepe se le aseguró droga, armamento y un vehículo, que ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en la ciudad de Guadalajara.

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El Tip: De acuerdo con el reporte oficial, la captura del operador del CJNG ocurrió durante patrullajes terrestres efectuados por fuerzas federales en esa demarcación.

Fue el titular de la Secretaría de la Defensa (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, quien confirmó en la mañanera del 23 de febrero, poco después del asesinato de El Mencho, que el operativo fue posible gracias a que “se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del capo, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco”.

Se considera que la pareja sentimental de Oseguera Cervantes, trasladada por Pepe, es Guadalupe Moreno Carrillo, una mujer de bajo perfil que, de acuerdo con informes del Ejército, era pareja del capo desde aproximadamente tres años.

De acuerdo con los mismos informes, ambos se vieron en la cabaña de lujo de Tapalpa dos días antes de que él muriera por las heridas que sufrió durante un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas.

Información publicada por personas que entraron a la cabaña luego de los enfrentamientos ocurridos el 22 de febrero indicó que en el lugar había chocolates y notas de amor entre la mujer y el líder del CJNG. En ese entonces, El Mencho tenía la salud delicada, ya que padecía de insuficiencia renal y requería ser sometido a diálisis. Además, se encontraron los medicamentos que debía tomar con la periodicidad y las dosis.