México ha evacuado a mil 337 connacionales de Medio Oriente ante escalada del conflicto

Ante el deterioro de la situación de seguridad en el Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que sus representaciones diplomáticas facilitaron la evacuación de mil 337 residentes y turistas mexicanos desde siete países de la región.
El operativo consular incluyó asistencia a connacionales que se encontraban en Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin. La Cancillería destacó que, hasta el momento, no se han reportado connacionales lesionados.
De acuerdo con la dependencia federal, las embajadas mexicanas mantienen comunicación directa con quienes solicitan apoyo para abandonar la región o recibir orientación. “Las acciones consulares de nuestras embajadas han permitido la evacuación segura de residentes y turistas mexicanos”, señaló en un comunicado.
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Espacio aéreo, intermitente en el día 17 de la guerra
En varios países de la zona el espacio aéreo opera con aperturas intermitentes debido a las tensiones militares desde el inicio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, el 28 de febrero.
Autoridades diplomáticas aconsejan verificar itinerarios con aerolíneas o agencias de viaje antes de acudir a un aeropuerto. La Cancillería también reiteró una advertencia para la población: “No es recomendable viajar a Medio Oriente mientras prevalezca la actual situación de conflicto”.
Funcionarios de la red diplomática mexicana mantienen activos los canales de atención para brindar orientación, protección y asistencia consular. La Secretaría de Relaciones Exteriores recordó además que las embajadas en la región cuentan con líneas telefónicas de emergencia para atender a cualquier persona mexicana que requiera apoyo inmediato.
- Irán que opera temporalmente en Azerbaiyán: +98 912 122 4463 o 00 994 50 647 4304
- Azerbaiyán: 00 994 50 228 8636
- Israel: 054-316-6717
- Jordania: 0778 00 0494
- Catar: 3363 4450
- Arabia Saudita: +966557539374
- Kuwait: +965 9401 6333
- Emiratos Árabes Unidos: 504 54 0273
- Líbano: 03 044 598
- Palestina: +972 54 447 0095
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cehr