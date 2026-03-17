Baja California inaugura el viaducto de Tijuana

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y el ingeniero militar Edelmiro Manzano dan banderazo inaugural al viaducto de Tijuana.

Este lunes se inauguró el viaducto que establece la conexión del Aeropuerto de Tijuana a playas, en el estado de Baja California, obra que fue calificada como la más importante en la historia de la entidad.

Se trata de una obra con una extensión de 11.4 km de una vía de dos carriles, que recibió una inversión de 14 mil millones de pesos y con la que se espera beneficiar a seis mil habitantes.

Al enmarcar la apertura de esta obra, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que, con la apertura de la segunda fase, este viaducto quedará abierto a la circulación de manera total para mejorar la conectividad de Tijuana.

El Dato: Este viaducto conecta la garita y la zona centro de Tijuana con la zona de playas y el aeropuerto, y reduce el tiempo de traslado entre ambos puntos de 34 a 12 minutos.

“Ya se terminó completamente y ya, el día de hoy puede circularse. Muy importante esta obra. Es una obra, es un segundo piso, un gran puente que va a ayudar muchísimo; bueno, ya está ayudando a la ciudad de Tijuana y, ahora, con la segunda fase, va a ayudar todavía más”, declaró.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila sostuvo que esto beneficiará a miles de habitantes del estado, particularmente en la zona fronteriza, por lo cual agradeció el apoyo de la Federación, pues la construcción estuvo a cargo del grupo de ingenieros militares.

“Lo estamos inaugurando en su totalidad desde el Aeropuerto de Tijuana hasta Playas de Tijuana, de Playas de Tijuana al Aeropuerto. Ésta es una obra, sin duda, la más importante que se ha construido en la historia de nuestro estado. Durante muchos años fue un sueño para nuestra ciudad y hoy se convierte en una realidad que transformará la vida de miles de personas: el viaducto elevado de Tijuana”, resaltó.

6 mil 440 empleos directos e indirectos generó la construcción de la obra

En su mensaje, la gobernadora de Baja California externó un agradecimiento al expresidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que las obras iniciaron durante su administración.

“También quiero reconocer al (ex)presidente Andrés Manuel López Obrador, porque este proyecto nace de la visión de transformación que inició durante su gobierno, una visión que puso en el centro a los estados fronterizos y a las regiones que, durante mucho tiempo, habían sido olvidadas”, mencionó.

También expresó un reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), por encargarse de la construcción del viaducto.

“El viaducto elevado no es sólo concreto y acero; es tiempo para las familias que recuperan, es calidad de vida, es desarrollo y es justicia para una ciudad que mueve la economía de México desde la frontera”, resaltó la gobernadora de la entidad.

El general brigadier del Grupo de Ingenieros Militares José Inocencio Edelmiro Manzano calificó a la obra como un “reto técnico” del que se sienten “satisfechos y contentos” y que, ahora, hará posible que transiten miles de vehículos a diario.

“Estamos muy contentos de haber logrado este reto técnico de esta vía por la que transitarán miles de vehículos todos los días, haciendo fluir las venas de esta ciudad. Y solamente nos queda, por parte de la Secretaría de la Defensa, agradecer su apoyo, siempre incondicional, siempre tan empático con nosotros”.

Edelmiro Manzano agregó que “al gobierno del estado y al municipio de Tijuana, no nos queda más que agradecer esa conclusión de este trabajo técnico tan complicado, que lo sabemos, pasamos por muchas vicisitudes, pero aquí está el resultado”.